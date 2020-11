Can İsminin Anlamı Nedir? Can Ne Demek?

Can adı, Türkiye'de çok kullanılan bir isimdir. Başka adlarla beraber kombine edilerek kullanılmasının yanı sıra tek başına da kullanılan bir addır.

Can İsminin Anlamı Nedir?

Can adının farklı anlamları bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Ruh,

- Dirilik, kuvvet,

- Gönül,

- Kişinin kendi özü, varlığı,

- Sevimli, çok içten, şirin bir kişi şeklindedir.

Can Ne Demek?

Can isminin anlamı; ruh, dirilik, güç, sevimli, gönül gibi pek çok anlamı bulunur. Güzel anlamları bulunan Can adının isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak eden kişiler bulunuyor. Can adı Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir isimdir.

Can isminin özellikleri vardır. Bu özelliklerden bahsetmek faydalı olabilir. Can ismini taşıyan kişiler, oldukça açık sözlü kişilerdir. Bununla beraber iyimser tavırlarını da unutmamak önemlidir. Mantıktan hemen önce duyguları ile hareket eden kişilerdir. Hislerine güvenerek davranırlar. Kendilerini her yerde çok net bir biçimde ifade ederler. Bununla beraber yanıtları her zaman hazırdır. Hayatı her daim dolu dolu enerjili ve keyifli bir biçimde yaşamayı severler. Can ismini taşıyan kişilerin özellikleri bu şekildedir.