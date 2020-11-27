Çamaşırları makinede tüylenenler buraya! Islak mendil tüm sorunu çözecek

Bazen bir pantolonun cebinde unutulan peçete size kabusu yaşatabilir. Diğer kıyafetlere de tamamen bulaşan bu tüylerden kurtulmak neredeyse imkansız gibi gözükse de tabii ki onun da çeşitli formülleri var.

- Islak mendil imdadınıza yetişecek

Hemen her evde, çantalarımızda, masalarımızda bulunan ıslak mendil tam da bu konuda imdadınıza yetişecek. Çamaşırları makineye atarken makinenin içerisine 3-4 tane ıslak mendil koyup çalıştırın. Yoğun emici gücü sayesinde ıslak mendil kıyafetlerinize yapışabilecek bütün tüyleri toplayacak.

Bir de ıslak mendilin dağılma riski var ki, bunu da ortadan kaldırmak için kaliteli ıslak mendil kullanmalısınız. Evcil hayvanınızın tüylerini, unutulan peçete tüylerini hatta saçlarınızı ıslak mendilin üzerinde görünce şaşıracaksınız.

- Koli bandı ile tüylerden kurtulabilirsiniz

Kıyafetlere yapışan tüyleri gidermenin tek yolu çamaşır makinesine atılan ıslak mendil değil. Kuru haldeki çamaşırlara yapışan tüylerden de kurtulmanın kolay bir yolu var. Yine her evde bulunan koli bandı, bu işlem için oldukça uygun. Koli bandının yapışkanlı kısmını dışarı gelecek şekilde elinize sarın ve kıyafetlerinizdeki tüylü yerlerin üzerinde gezdirin. Tüyler koli bandına yapışacak.

- Tüy toplama rulosu tam da bu iş için uygun

Tüy toplama rulosu özellikle de evinde hayvan besleyenlerin çok sık kullandığı bir alet. Tüylerden kurtulmanın en pratik yolu olan bu ruloyu hazır bir şekilde veterinerinizden de temin edebilirsiniz.

- Un çuvalının etkisine şaşıracaksınız

Mis gibi kokan kıyafetlerinizi çamaşır makinesinden çıkarırken bazen umduğunuz gibi gitmeyebilir. Çamaşırlarınızın arasına karışan bir peçete her şeyi mahvedebilir. Bundan kurtulmak için yine herkesin bilmediği ama çok etkili bir formül var. Bunun için çamaşırları beyaz naylon un çuvalıyla tekrar yıkamaya atmalısınız. Kısa bir programda bu şekilde yeniden yıkadığınızda kıyafetlerinizin üzerindeki kağıt peçetelerin gittiğini göreceksiniz.