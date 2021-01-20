Çamaşır yıkamayı kolaylaştıracak püf noktaları

Bazı püf noktaları var ki çamaşır yıkamayı ve kurutmayı çok daha kolay hale getiriyor. İşte size çamaşır konusunda yardımcı olacak ipuçları…

Çamaşır makinesi için gargara kullanın

Çamaşır makinelerinin olması gereken şekilde çalışmaya devam edebilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Bunun için satın alabileceğiniz özel deterjanlar var, ancak ağız gargarası da kullanabilirsiniz. Deterjan alanına yarım bardak ekleyin ve tam yıkama döngüsünü başlatın. Bu işlem ile mantar, küf ve zararlı bakteriler yok edilecek.

Çorap çantası kullanın

Pek çok insan çamaşır makinesinde çoraplarının kaybolduğundan şikayetçi olur. Küçük parçaların kaybolmasını önlemek için bez torbalar kullanabilirsiniz. Bu torba her aile üyesi için mutlaka farklı olmalı. Bu sayede kaybolan çamaşır sorunundan da kurtulabilirsiniz.

Aspirinin gücünü kullanın

Bazı insanlar sıklıkla ortaya çıkan sarı ter lekeleri nedeniyle beyaz giysiler giymekten kaçınır. Güzel, beyaz bir gömleği mahvetmekten korktuysanız, o zaman size iyi haberlerimiz var! Çamaşır makinesine birkaç aspirin hapı koymak, içerisindeki salisilik asit nedeniyle beyazlarınızın daha da beyazlamasına yardımcı olabilir.

Ütü öncesi çok kurutmayın

Gerekenden daha uzun süre kurumuş giysileri ütülemek çok zor. Çünkü kumaş ısı darbesine dayanıklı hale gelir. Bazı zor durumlarda, buharlı ütü bile size yardımcı olmaz. Nemli giysileri ütülemek daha kolay olabilir. Giysileriniz fazla kurumaya başlarsa, ütülemeden önce üzerlerine biraz su serpin.

Küçülen giysileri eski haline getirin

Bu biraz sıra dışı gelebilir ama bebek şampuanı küçülen kıyafetlerinizin eski formuna dönmesine yardımcı olur. Bir kabın içerisine ılık su koyun ve üzerine biraz bebek şampuanı ekleyin. Kıyafetinizi bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından tamamen kuruması için yatay olarak bir yere koyun.

Giysileri kumaşa göre ayırın

Giysileri çoğunlukla renklerine göre ayırır ve yıkarız. Bunun yerine daha çok kumaş türüne dikkat etmeliyiz. Ağır kumaşlar, hafif kumaşlara göre daha fazla su emer. Bu nedenle deterjanı da daha fazla emer ve her kumaş farklı şekilde yıkanır. Ancak iki istisna hiçbir zaman unutulmamalı.

Beyaz giysiler her zaman ayrı yıkanır.

Sıcaklık çok fazla olursa çamaşırların rengi solar.

Lekeleri tıraş köpüğüyle çıkarın

Açık renk çamaşırlarda oluşan makyaj lekelerinden kurtulmak neredeyse imkansız. Bu lekeleri çıkarmak için üzerine tıraş köpüğü sürün ve makinede normal bir şekilde yıkayın. Özellikle çıkarılması zor olan ruj ve fondöten lekeleri için çok etkili olacak.

İnatçı lekelerden ısıyla kurtulun

Çim, toprak ve meyve suyu gibi inatçı lekelerden kurtulmak için saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Lekenin olduğu yeri kurutma makinesi ile ısıtın ve üzerine deterjan koyun. Ardından çamaşır makinesine atın ve yıkayın. Lekeyi ısıtmak deterjan bileşenlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olacak.