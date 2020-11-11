MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Çamaşır yıkamada işinizi kolaylaştıracak ipuçları
GeriNasıl Yapılır? Çamaşır yıkamada işinizi kolaylaştıracak ipuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 11.11.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Çamaşır yıkamada işinizi kolaylaştıracak ipuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çamaşır yıkamada işinizi kolaylaştıracak ipuçları
Abone Olgoogle-news

Bu ipuçlarıyla kıyafetlerinizi daha temiz tutabilir, enerjiden de tasarruf sağlayabilirsiniz.

Çamaşırlarınızı yıkarken işinizi kolaylaştıracak bu önerilere göz atmaya ne dersiniz?

- Renkli giysileri tuz ile yıkayabilirsiniz

Bazı kıyafetlerin rengi ilk yıkamada bile solabilir. Bu durumu engellemek için çamaşırlarınızı yıkarken bir yemek kaşığı tuz kullanabilirsiniz. Böylece renklerin solmasını engelleyebilirsiniz.

Çamaşır yıkamada işinizi kolaylaştıracak ipuçları

- Gereğinden fazla deterjan kullanmayın

Fazla deterjan kıyafetleri daha temiz yapmaz. Makinede zamanla deterjan birikebilir ve kötü kokulu kalıntılara neden olabilir. Bu nedenle gereğinden fazla deterjan kullanmamaya özen gösterin. Hatta önerilen miktarın yarısını kullanabilirsiniz. Eğer giysileriniz temiz oluyorsa miktarı biraz daha azaltabilirsiniz.

- Beyaz sirke de işinizi görür

Havlularınızda küf meydana geldiyse, makinenizin yıkama bölümüne bir miktar beyaz sirke veya karbonat ekleyebilirsiniz. Ancak ikisini birden eklememeye dikkat edin.

Çamaşır yıkamada işinizi kolaylaştıracak ipuçları

- Küçük parçalar makinede kayboluyorsa...

Çoraplarınızı makineye atmanıza rağmen bulamadığınız oluyor mu? Küçük çamaşırlar tamburun alt kısmında sıkışabilir. Eğer bu şekilde kaybolan çamaşırınız varsa, engel olmak için küçük çamaşırlarınızı bir filede yıkayabilirsiniz.

- Düşük ısıda yıkayın

Giysileri yıkamak için kullanılan enerjinin yüzde 75'i suyu ısıtmak için harcanıyor. Giysileriniz düşük ısıda da temiz olur ve rengini de korur. Ayrıca kıyafetleriniz çekme yaparak küçülmez.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle