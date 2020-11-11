Çamaşır yıkamada işinizi kolaylaştıracak ipuçları

Çamaşırlarınızı yıkarken işinizi kolaylaştıracak bu önerilere göz atmaya ne dersiniz?

- Renkli giysileri tuz ile yıkayabilirsiniz

Bazı kıyafetlerin rengi ilk yıkamada bile solabilir. Bu durumu engellemek için çamaşırlarınızı yıkarken bir yemek kaşığı tuz kullanabilirsiniz. Böylece renklerin solmasını engelleyebilirsiniz.

- Gereğinden fazla deterjan kullanmayın

Fazla deterjan kıyafetleri daha temiz yapmaz. Makinede zamanla deterjan birikebilir ve kötü kokulu kalıntılara neden olabilir. Bu nedenle gereğinden fazla deterjan kullanmamaya özen gösterin. Hatta önerilen miktarın yarısını kullanabilirsiniz. Eğer giysileriniz temiz oluyorsa miktarı biraz daha azaltabilirsiniz.

- Beyaz sirke de işinizi görür

Havlularınızda küf meydana geldiyse, makinenizin yıkama bölümüne bir miktar beyaz sirke veya karbonat ekleyebilirsiniz. Ancak ikisini birden eklememeye dikkat edin.

- Küçük parçalar makinede kayboluyorsa...

Çoraplarınızı makineye atmanıza rağmen bulamadığınız oluyor mu? Küçük çamaşırlar tamburun alt kısmında sıkışabilir. Eğer bu şekilde kaybolan çamaşırınız varsa, engel olmak için küçük çamaşırlarınızı bir filede yıkayabilirsiniz.

- Düşük ısıda yıkayın



Giysileri yıkamak için kullanılan enerjinin yüzde 75'i suyu ısıtmak için harcanıyor. Giysileriniz düşük ısıda da temiz olur ve rengini de korur. Ayrıca kıyafetleriniz çekme yaparak küçülmez.