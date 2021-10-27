Çamaşır yıkadıktan sonra çamaşır makinesini sterilize etmek gerekir mi?

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Evlerde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biri olan çamaşır makinesinin görevi kirli çamaşırları temizlemektir. Peki, çamaşırlarımızı temizlemesi için kullandığımız çamaşır makinelerini sterilize etmek gerekir mi?

Ömrünün tamamında su ve deterjan ile dolu olan çamaşır makinelerimizin aynı zamanda düzenli olarak kirli çamaşırlarla temas ettiğini göz önüne alırsak, makinelerimiz bizlere her zaman düşündüğümüz kadar hijyenik ve temiz bir alan sunamayabilir. Çamaşır makinesi temizliği neden gereklidir? Çamaşır makinesi hijyeni için neler yapmamız gerekir?

Çamaşır Makinesi Hijyeni Neden Gereklidir?

Çamaşır makineleri sıcak ve nemli ortamlardır. Bu durum, bakteri oluşması ve yayılması için elverişli bir üreme alanı oluşturduğundan belli aralıklarla makinenin dezenfekte edilmesi gerekir.

Çamaşır makinesinde kullandığınız deterjanların kalıntıları, mineraller ve kimyasallar çamaşır makinenizin içinde bakterileri hapseden ince bir tabaka oluşturabilir. Bu bakteriler zamanla makinenin iç mekanizmalarını tıkayabilir, bu durumda su yeteri kadar ısınmaz ve deterjan gerektiği gibi güçlü bir etki göstermez. Sonuç olarak, kıyafetleriniz için ideal hijyen ve temizlik ortamı sağlanamaz.

Çamaşır makinesinde kıyafetlerinizi dezenfekte ettiyseniz ve bunun için ağır kimyasal içerikli ürünler kullandıysanız, ardından yıkayacağınız çamaşırları düşünerek çamaşır makinesi hijyeni konusunda emin olmalısınız.

Çamaşır makinenizin ömrünü artırmak, hem de çamaşırlarınızın temizlik ve hijyeninden şüphe etmemek için çamaşır makinesi hijyeni ve uygun dezenfeksiyon yöntemleri için de zaman ayırmanız gerekmektedir.

Çamaşır Makinesi Temizliği Ne Sıklıkta Yapılmalı?

Çamaşır makinenizi her yıkamanın ardından temizlemenize gerek yok. Genel olarak, çamaşır makinesinin içini ve dışını ayda bir kez temizlemek hijyen açısından yeterli olacaktır. Üstelik doğal çamaşır makinesi temizliği ne sağlığınıza ne de cüzdanınıza zarar verir. Eğer beyaz bir çamaşır makineniz varsa kirleri kolaylıkla fark edebilirsiniz.

Jant kısmında koyu çizgiler görüyorsanız bunlar giysilerinizin bıraktığı lekeler değil, temizlenmeyi bekleyen mikroplar olabilir. Ayda bir yapacağınız makine dezenfeksiyonu ile bu kirlerin birikmesini önleyebilirsiniz. Çamaşırlarınızın etkili bir şekilde temizlenmesi ve dolaylı olarak makinenizin de sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için deterjan olarak yeni Domestos etkili Omo Toz Deterjan kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çamaşır Makinesini Nasıl Sterilize Etmek Gerekir?

Makineniz ister yepyeni isterseniz uzun yıllardır kullandığınız ve güvendiğiniz bir makine olsun, çamaşır makinesinde hijyen nasıl sağlanır sorusu herkesi ilgilendirir. Çamaşır makinenizin uzun ömürlü olması ve çamaşırlarınızda maksimum hijyen sağlaması için aşağıdaki adımları izleyin.

Her kullanımdan sonra çamaşır makinenizin kapağını açık bırakarak havalandırın.

Öncelikle makinenin ön tarafındaki, conta olarak da bilinen, lastik dolguyu nemli bir bezle ovarak temizleyin. Bu bölge, genellikle saç ve deterjan atıkları ile dolma eğilimindedir. Kalıntılardan arındırdığınıza emin olun. Küf ve bakteri oluşumunu önlemek için bu işlemi birkaç yıkamada bir düzenli olarak yapmalısınız.

Deterjan gözündeki küçük girintileri temizlemek için kullanmadığınız bir diş fırçasından ve nemli bir bezden yardım alın. Eğer makinenizin deterjan gözü çıkıyorsa deterjanlı ılık suda bekletin, durulayın ve kuruladıktan sonra yerine yerleştirin.

Toz ve kir biriken camı silin.

Omo Makine Temizleyicisi , makinenizde oluşan kir ve kalıntıları temizleyerek derinlemesine hijyen sağlar. Makinenizin deterjan gözüne bir adet Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi koyun ve çalıştırın. Böylece makinenizin hijyenik hale geldiğinden emin olun. İşlem tamamlandığında makineyi durulamak için yalnızca su ile tekrar çalıştırın.

Çamaşır makinenizde derinlemesine hijyen sağlamak işte bu kadar kolay!

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