Çamaşır suyu lekesinin günümüzde çıkmasının mümkün olmadığı kanısı vardır. Özellikle temizlik yapılırken sıçrayan bu lekeler konusunda pek çok kişi oldukça şikayetçidir. Ancak bu tür lekeler için aslında kolay bir çözüm mevcut. Bu konu hakkında üzülmek ya da eşyaları atmak yerine, gerekli yöntem üzerinden hemen uygulamaya geçebilirsiniz.

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar?

Aslında çamaşır suyu lekesini çıkarmak o kadar kolay ki, hiç zorluk çekmeden tek madde kullanmak suretiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik bir gecede çamaşır suyu lekesinden kurtulma şansı yakalamanız mümkün.



- Öncelikle biraz metil alkol ve pamuk temin etmeniz gerekir.

- Metil alkol dolu olan kabın içerisine pamuğu batırın.

- Pamuğu çamaşır suyu lekesinin olduğu kısma bırakın.

- Bu şekilde bir gece bekletin.

- Ertesi gün eşya üzerindeki çamaşır lekesinin tamamen arındığını görebilirsiniz.

Sırasıyla aşamalı şekilde bu uygulamayı gerçekleştirmek suretiyle, çamaşır suyu lekesinden kolaylıkla kurtulmanız mümkün. Hangi eşya olursa olsun bu uygulamayı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Çamaşır Suyu Lekesi

Çamaşır suyu lekesi özellikle kadınların en çok mustarip olduğu durumlar arasında yer alır. Bu yüzden çamaşır suyu sıçramaması için yapılan işler eski kıyafetler ile gerçekleştirilir. Böylece kirlenmiş olan o eşyalar yeniden temizlik yapılmak istendiğinde kullanılır.

Ancak sürekli bu durumu gerçekleştirmeye gerek yok. Her ne kadar şu an piyasa üzerinde çamaşır suyu lekesini çıkarmak için herhangi bir ürün bulunmasa dahi, biraz pamuk ve metil alkol ile bunu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Çamaşır Suyu Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle sağlık konusunda çamaşır suyu hakkında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur.

- Deriye zarar verebileceği için ciltten mümkün olduğu kadar uzak tutulmalıdır.

- El üzerinde çatlamalara sebebiyet verebilir.

- Evde uzun süre tutulan çamaşır suyu buharlaşarak zehirlenme yaratabilir.

- Gözle temas görme problemleri ortaya çıkabilir.