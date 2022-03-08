Çamaşır makinesindeki küf nasıl temizlenir?

Ilık sıcaklıklar, giysilerdeki kir ve bakteriler, fazla konulan deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları, karanlık, havalandırılmayan nemli ortam gibi nedenler çamaşır makinenizde küf ve kötü koku oluşumunu destekler. Küfler, makinenin kapağında, contanın arkasında, deterjan haznesinde, drenaj borularında ve filtrelerde oluşabilir. Makinenizde küf oluştuysa endişelenmeyin, makinenizi küften arındıracak temizlik adımlarını uygulayın. Peki, çamaşır makinesinde oluşan küf nasıl temizlenir? Çamaşır makinesinde küf oluşumu nasıl önlenir? Yazının devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.







İlandır