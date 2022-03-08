Çamaşır makinesindeki küf nasıl temizlenir?
Düzenli çamaşır makinesi temizliği, hem makinenizin uzun ömürlü olması hem de hijyenik çamaşırlar için çok önemlidir. Gerekli temizlik ve bakım yapılmadığında makinede kötü koku ve küf oluşumu gözlemlenebilir.
Ilık sıcaklıklar, giysilerdeki kir ve bakteriler, fazla konulan deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları, karanlık, havalandırılmayan nemli ortam gibi nedenler çamaşır makinenizde küf ve kötü koku oluşumunu destekler. Küfler, makinenin kapağında, contanın arkasında, deterjan haznesinde, drenaj borularında ve filtrelerde oluşabilir. Makinenizde küf oluştuysa endişelenmeyin, makinenizi küften arındıracak temizlik adımlarını uygulayın. Peki, çamaşır makinesinde oluşan küf nasıl temizlenir? Çamaşır makinesinde küf oluşumu nasıl önlenir? Yazının devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.
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