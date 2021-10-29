Çamaşır makinesi neden yürür, neden sallanır? Çamaşır makinesi nasıl sabitlenir, titreşim önleyici nasıl kullanılır?

Günümüzde çamaşır makineleri yüksek motor gücüne sahip beyaz eşyalar içerisinde gelir. Böylece kurutma esnasında yüksek devirler ile beraber bu şekilde kurutma sağlar. Ancak bazı kısımlarda yaşanan sorunlar ile beraber, çamaşır makinesi sabit durmaz ve hareket eder.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN YÜRÜR?

Çamaşır makinesi kazanının dönüş ivmesine karşı dirençli olabilmesi için, dinamiklik ve esneklik sağlayacak birtakım parçalar kullanılır. Eğer bu parçalar üzerinde herhangi bir sorun söz konusu olur ise, yüksek devir hızında çamaşır makinesinde bir takım denge sorunları ortaya çıkar. Özellikle bunlar içerisinde yay, amortisör ya da kazan ile beraber birtakım parçaları üzerinde sorunlar meydana gelmiş olabilir. Böyle durumlarda ise mutlaka teknik servis desteği almak büyük öneme sahiptir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN SALLANIR?

Özellikle çamaşır makineleri kurutma anına geldiğinde yüksek devir ile beraber çok büyük bir enerji harcar. Bu enerji önemli oranda ivmelenme yaratır ve parçalar eğer istenilen sağlamlıkta değilse sallanma meydana gelir. Böyle durumlarda mutlaka ilgili parçalar dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Gevşeme ya da çatlama ile beraber birtakım hasarlar meydana gelmiş olabilir. Böyle durumlarda parça değişimi ya da tamirat gibi farklı çözümler ele alınmalıdır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL SABİTLENİR?

Eğer çamaşır makinesi köşelerden tutmak suretiyle sallandığında hareket ediyorsa, ayaklarında bazı dengesizlikler var anlamına gelir. Cıvata ya benzeyen ve alt kısımda bulunan bu ayak bölümleri, mutlaka düz ve sabit duruma getirilmelidir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TİTREŞİM ÖNLEYİCİ NASIL KULLANILIR?

Çamaşır makinesi titreşim önleyici ürünler, çamaşır makinesinde yerle temasını etkin bir şekilde keser. Makine çalıştıktan sonra ilgili programlama ve bölüm üzerinden titreşim ve ses bütün oranla azalır. Bunu sağlamak için ise titreşim önleyici ürünler çamaşır makinesinin ayak bölümlerine yerleştirilmelidir. Böylece esnek yapısı sayesinde tüm titreşimi emerek sorunu ortadan kaldırır.