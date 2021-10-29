Çamaşır makinesi neden sıkma yapmaz? Çamaşır makinesi neden sulu bırakır?

Birtakım arızalar ve makine içerisindeki parçaların bozulması ile beraber, çamaşır makinesi sıkmama sorunu yaratabilmektedir. Böyle durumlarda ise yapılması gereken eğer varsa bireysel çözümlere yönelmek; eğer durum ciddi ise o vakit teknik servis desteği almaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN SIKMA YAPMAZ?

Çamaşır makineleri günümüzde yüksek teknolojiye sahip olan ve aynı zamanda hassas yapısı bulunan beyaz eşyalardan biridir. Bu sebepten dolayı makine üzerinden sıkma yapmama durumu da belli başlı bazı problemler üzerinden öne çıkabiliyor.

- Pompa motoru özelliğini yitirmiş ya da bozulmuş ve yanlış olabilir.

- Elektronik kart arızalı olabilir.

- Motor kısmında sorun olabilir.

- Ana motorun sıkma devrinde problem meydana gelebilir.

- Ön tarafında bulunan pompa kapağının olduğu kısımda tıkanıklık meydana gelebilir.

- Makinenin arka bölümünde bulunan gider kısmında tıkanma meydana gelmiş olabilir.

- Makine suyunu boşaltan gider hortumu yüksek kalmış olabilir.

- Gider hortumu çatlamış ya da kırılmış olabilir.

Görüldüğü üzere bu şekilde birçok farklı sebep çamaşır makinesinin sıkmama durumunu yaratabilmektedir. Böyle durumlar genelde mekanik açıdan ve parçalar üzerinden ön plana çıkıyor. O yüzden mutlaka profesyonel bir destek almak ve teknik servis hizmeti elde etmek büyük öneme sahiptir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN SULU BIRAKIR?

Çamaşır makinesinin çamaşırların sulu bırakmasının birçok farklı sebebi olabilmektedir. Bu sebeple özellikle mekanik olarak ya da parça üzerinden meydana gelmiş sorunlar kapsamında ön plana çıkabiliyor. Özellikle pompa motoru arızası, elektronik kart problemi ya da pompa kapağı üzerinden tıkanıklık gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.

Tabii çamaşır makinesinin farklı bölümlerindeki hortum kısmında yer alan tıkanma sorunları da önemli bir yere sahiptir. Özellikle kirli suyu boşaltan tahliye hortumunun yerden en az diz boyu kadar yüksekte olması gerekmektedir. En çok ise 100 cm kadar yukarıda olması önemlidir. Eğer yükseklik bu seviyeler doğrultusunda ayarlanmaz ise yeni çamaşır makinesi sulu bırakma sorunu ortaya çıkabilir.