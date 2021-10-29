Çamaşır makinesi nasıl çalışır? Çamaşır makinelerinin çalışma prensibi nedir?

Çamaşır makinesi kurulumu ile beraber aşamalı olarak ele alınacak unsurlar eşliğinde kolayca çalıştırılır. Aynı zamanda mekanik olarak da belli bir çalışma prensibi olduğunu ifade etmek mümkün. İçerisindeki teknolojik sistemler ve mekanik kısımlar ile beraber, fizik kanunları çerçevesinde bir çalışma prensibine sahiptir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL ÇALIŞIR?

Kurulumu gerçekleşmiş olan bir çamaşır makinesini çalıştırmak oldukça kolaydır. Tabii öncelikle kullanım kılavuzu üzerinden makineyi incelemek ve fonksiyonlarını öğrenmek çok önemlidir. Genel olarak sol üst kısımda çamaşır makinesinin deterjan gözü bulunur. Tabii bu durum orta ya da sağ kısım olmak üzere makineden makineye değişkenlik gösterebilir.

Çamaşır makinesi bu konuda çalıştırılmadan önce ilk olarak hazne içerisine deterjan eklenir. Aynı zamanda yumuşatıcı hazne içerisine de gerekli kadar miktar eklenir. Daha sonra çamaşıra uygun olan program seçimi yapılmak suretiyle, başlatma tuşuna basarak çamaşır makinesi çalıştırılmaya başlanabilir. Tabii bu doğrultuda çamaşır makinesinin kapağının doğru şekilde kapanmış olup olmadığına çok dikkat etmek gerekmektedir.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR?

Çamaşır makinesi belli bir çalışma prensibi doğrultusunda fizik kanunları çerçevesinde işlem gerçekleştirilmektedir. Çamaşır makinesinin kapağı kapatıldığı andan itibaren çalıştırılması ile beraber, iç kısımda sıcak ve soğuk döngüsü yaşanır. Bu doğrultuda sepet yüksek bir hızda dönüş yapmaya başlar. Bu durum merkezkaç kuvveti kullanılması ile beraber, çamaşır üzerindeki kir ve benzeri unsurların ortadan kaldırılmasına imkan verir. Sepetin yan kısmına doğru yığın gerçekleşmesi ile beraber, çamaşırlar birlikte aynı hızda ve oranda dönüş yapar. Gerçekleşen bu döngü diye beraber, deterjan ve yumuşatıcının karışması üzerinden güçlü bir temizlik gerçekleşir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Çamaşır makinesi kullanırken belli başlı bazı unsurlara ve pratik yönlere dikkat etmek gerekir.

- Öncelikle giysiler türleri ve renklerine göre ayrılmalıdır.

- Ayrıca giysiler üzerindeki metal parçaları çıkarmak unutulmamalıdır.

- Çamaşırlar çamaşır makinesinin haznesi çok dolmadan dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir.

- Ardından kapak kapatılmak suretiyle deterjan ve yumuşatıcı eklenmelidir.

Son olarak çamaşır makinesi çalıştırılabilir ve bu şekilde sağlıklı biçimde kullanılabilir.