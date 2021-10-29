Çamaşır makinesi lastiği nasıl temizlenir? Lastikteki kireç nasıl temizlenir?

Zaman içinde çamaşır makinesinde biriken kirler, çamaşırların makinede çok fazla bekletilmesi, kirli su gibi etkenler, çamaşır makinelerinde bazı sorunlar ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle de çamaşırların kötü bir koku yaymaması için mutlaka periyodik olarak çamaşır makinesinin bazı parçalarının temizliğinin yapılması gerekir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ LASTİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır makinesinin körük lastiği olarak da bilinen kapak kısmı ve iç kısımda bulunan lastiğin dikkatli bir şekilde temizlenmesi çok önemlidir. Bunu gerçekleştirmek için plastik olan yerleri çıkartarak temiz bir bezle silmek gerekir. Bu sayede küf ve lekeden arındırılan lastiği çok daha sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer lastikteki küf ve leke çok fazla ise, sirkeli suya bastırılmış olan temiz bir bez yardımı ile bu bölgeleri temizleyebilirsiniz.

LASTİKTEKİ KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır makinesini özellikle de doğal malzemeler kullanarak temizlemek çok önemlidir. Bu sayede makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Aynı zamanda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde çamaşır makinesini daha uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çamaşır makinenizin lastiğini kreşten arındırmak için sirkenin mucizevi gücünden ve karbonatlardan yararlanabilirsiniz. Körük lastiğinin dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Haftada bir gün, pamuklu bir bez yardımı ile 1 çay bardağı sirkeyi dökerek ve lastik alanın tamamını bezle silmeniz gerekir. Beş dakika geçtikten sonra duru suyla bu bölgeyi tekrar silmeniz gerekir.

Özellikle de lastikte oluşan küf ve leke ortaya çıkmaması için lastiğin iç kısmının sirke ile temizlenmesi çok önemlidir. Bu sayede sağlıklı ve kokusuz bir şekilde çamaşır makinesini kullanabilirsiniz. Lastikte oluşan küf ve lekenin temizlenmesi için yumuşak ve nemli bir bezle lastiği silmeniz gerekir. Dilerseniz kireç çözücüleri kullanarak da lastikte meydana gelen tortuların ve kireçlerin kolayca temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Fakat makine temizliğinde çok fazla kimyasal kullanarak makinenizi rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bu sayede makinenizin ömrünü de uzatabilirsiniz.