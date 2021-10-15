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Çamaşır makinesi dendiğinde birçoğumuzun aklına yeni yıkanmış çamaşırların tertemiz kokusu gelir fakat gerçekler her zaman böyle değildir. Siz de çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir sorusunun cevabını mı arıyorsunuz? Tebrikler, doğru yerdesiniz.

Çamaşır makinesi neden kokar ve rahatsız edici çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir? Gelin, minik çabalarla çamaşır makinemizin sürekli olarak güzel kokmasını nasıl sağlayabiliriz birlikte göz atalım.

Çamaşır Makinesi Kokusu Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinesi içinde oluşabilecek küf veya makineden çamaşırlara sinmiş kötü kokuyla vedalaşmak istiyorsanız uygulamanız gerekenler sandığınızdan daha kolay. Düzenli olarak çamaşır makinesi iç temizliği yaptığınız ve Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi gibi doğru ürünleri kullandığınız takdirde makinenizde koku oluşumunu büyük ölçüde engelleyebilirsiniz.

Çamaşır Makinesi Neden Koku Yapar?

Çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir sorusunu cevaplamadan önce en çok kullandığımız beyaz eşyalardan biri olan çamaşır makinesi neden kokar bilmemiz faydalı olacaktır.

1.Nem ve Küf

Çamaşır makineleri, sürekli neme maruz kaldığından küflenme oranları yüksektir ve bu nedenle düzenli olarak bakımı yapılması gereken cihazlardır.

2.Sudaki Kireç

Sudaki kireç ve makine içindeki deterjan kalıntıları gereken sıklıkta ve yeterince detaylı temizlenmediğinde çamaşırlar iyi yıkanmayacağı gibi zaman içinde çamaşır makinesinde koku oluşmasına da sebep olur. Çamaşırlar yıkandıktan sonra çamaşır makinesinde oluşan kötü kokunun nedeni de burada gizli olabilir.

3.Islak Bırakılan Çamaşırlar

Bize çamaşır makinesi neden kokar sorusunu sorduran sebeplerden biri de, ıslak çamaşırların uzun süre makine içinde bırakılmasıdır. Yıkama işlemi bittikten sonra makinede bekleyen çamaşırlarda koku oluşmaya başlar. Çamaşırların daha uzun süre bekletilmesi durumunda küflenme başlayacaktır ki bu da çamaşır makinesini olumsuz etkiler.

4.Makinede Biriken Kalıntılar

Makine içinde gözle görülmeyen yerlerde biriken kirli su, çamaşırlardan kalan saç ya da kumaş parçaları da kokuya neden olur. Uygulayacağınız birkaç basit temizlik yöntemiyle bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

Çamaşır Makinesinin İç Temizliği Nasıl Yapılır?

İşe önce çamaşır makinenizin iç kısmını derinlemesine temizlemekle başlayın. Çamaşır makinesi temizliğinde es geçmemeniz gereken yerleri bir kenara not etmeyi unutmayın.

1.Deterjan Gözleri Nasıl Temizlenir?

Deterjan artıklarının çamurlaşıp kötü koku yaratmaması için düzenli aralıklarla çamaşır makinesinin deterjan gözünü çıkararak su ile iyice yıkamalısınız. Eğer deterjan gözünü çıkaramıyorsanız ulaşılması zor kısımları iyice temizlemek için diş fırçası yardımıyla köşeleri fırçalayabilirsiniz. Yumuşatıcı kullanıyorsanız deterjan gözünde daha çok kalıntı bırakacağı için gözleri daha sık temizlemelisiniz. Her yıkamadan sonra çamaşır makinenizin kapağını ve deterjan çekmecesini belirli bir süre açık bırakarak havalandırın. Düzenli havalandırma, çamaşır makinesinde koku oluşumunu büyük oranda engelleyecektir.

2.Tambur Lastiği ve İçi Nasıl Temizlenir?

Tambur lastiğinin arasına sıkışmış çamaşırlar, özellikle kaçak çoraplar ve biriken kirler, çamaşır makinesinde kötü koku oluşmasına neden olabilir. Lastiğin etrafını, içini ve alt kısmını bir bez yardımıyla düzenli olarak silmeyi ihmal etmeyin. İç kısımda birikmiş kirleri temizlemek için ince uçlu bir fırça ya da diş fırçası kullanabilirsiniz. Tambur içi düzenli temizlenmediğinde çamaşırlara da zarar verebilir. Giysi ceplerinde unutulan metal eşyalar pas oluşturabilir ya da yeterince havalandırılmadığı için biriken nem, küfe neden olabilir. Bu nedenle tambur içi de bir bez yardımıyla düzenli olarak silinmelidir. Tambur içini, makineyi boş bir şekilde çalıştırıp temizleyebilirsiniz. Dilerseniz makinenin kazanına deterjan, çamaşır suyu ya da bulaşık makinesi deterjanı döktükten sonra da çalıştırabilirsiniz.

3.Makine Filtresi Nasıl Temizlenir?

Çamaşırlardan düşen düğmeler, iplikler, saç ve kıllar, kıyafetlerin cebinde unutulan peçeteler, zamanla makine filtresini tıkayabilir. Genellikle makine temizliğinde gözden kaçırdığımız filtrenin temizlenmesi, hem çamaşır makinesinin kullanım ömrünü uzatacak hem de kötü kokuların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Filtrenizin nerede olduğunu bilmiyorsanız kullanım kılavuzundan kontrol edebilir ya da bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Filtrede biriken pis suyu boşalttıktan sonra kılavuza uygun şekilde temizleyin.

Makinenin Dış Yüzeyi ve Tesisat Bağlantı Noktaları Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinasının diğer bölgeleri gibi dış yüzeyi ve tesisat bağlantıları da neme maruz kalır. Küf oluşumunu engellemek için bu bölgeler de sık sık nemli bir bez veya Cif Jel Tüm Yüzeyler gibi etkili bir yüzey temizleyici yardımıyla temizlenmeli ve iyice kuruduğundan emin olunmalıdır. Unutmayın! Temizliğe başlamadan önce çamaşır makinenizin fişini mutlaka çekmelisiniz.

Doğal Çözümlerle Çamaşır Makinesi Kokusu Nasıl Giderilir?

Çamaşır Makinesi Temizliği Karbonat İle Mümkün Mü?

Çamaşır makinenizi hemen her evde bulabileceğiniz karbonat yardımıyla çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Tambur içine bir fincan karbonat koyun ve boş bir şekilde çalıştırın. Makinenizin kirlendiğini hissettikçe karbonat ile temizleme yöntemini uygulayabilirsiniz. Ayrıca çok kirli kıyafetleri yıkadıktan sonra veya yoğun yıkama sonrası bu işlem makinenizi temiz tutmak için işinize yarayacaktır. Eğer gözünüze çarpan bölgelerde lekeler varsa karbonata batırılmış bir fırça ile onları kolayca ovalayabilirsiniz. Her yıkamadan sonra boş tambura 1 çorba kaşığı karbonat koyun. Bir sonraki yıkamaya kadar tambur içinde bekleyen karbonat kötü kokuları emerek içine hapsedecektir.

Çamaşır Makinesi Limon Tuzu İle Nasıl Temizlenir?

İki yemek kaşığı limon tuzunu bir bardak su ile karıştırın. İyice karıştırarak limon tuzunun erimesini sağlayın. Daha sonra bu karışımı makinenin deterjan kısmına ya da tambura dökün. Çamaşır makinenizi çalıştırabileceğiniz en sıcak programda çalıştırın ve işlem bittiğinde iyice havalandırın. Ayda bir kere bu yöntemi kullanarak makinenizin temizliğini sağlayabilirsiniz.

Küçük bir ipucu: Karbonat kalıntısını pratik bir şekilde temizlemek için bir poşet çayın içini boşaltıp karbonatı içine doldurduktan sonra ağzını bağlayabilir, kullandıktan sonra kolayca çöpe atabilirsiniz. Evde karbonat olmadığı durumlarda limon tuzu kullanarak da aynı etkiyi elde edebilirsiniz. Tamburda kalan limon tuzu kalıntıları yıkama sırasında erimezse makinenize zarar verebileceğinden limon tuzunu doğrudan makinenin tamburuna koymamaya, çay poşeti yöntemi gibi bir yöntemle kullanmaya özen gösterin.

Temizlenmesine Rağmen Çamaşır Makinesi Neden Koku Yapar?

Tüm bu adımları uyguladığınızda da çamaşır makinenizdeki kötü kokudan kurtulamıyorsanız bir tesisatçıya danışmanız yerinde olacaktır. Gider borularında biriken kirler de koku oluşumuna sebep olabilir. Bir diğer sebep de kaliteli deterjan kullanmamak ya da çamaşır makinesi deterjanını belirtilen ölçüden fazla kullanmak olabilir. Yıkama sırasında oluşan fazla köpük, iyi durulanamadığı takdirde kirlerin makineye yapışmasına ve zaman içerisinde kötü koku oluşmasına neden olacaktır.

Bunlara Dikkat!

Eğer tambur içini silmek için deterjan ve bez kullanacaksanız deterjan kalıntılarından kurtulmak için makinenizi durulama programında, herhangi bir deterjan eklemeden yüksek ısıda çalıştırın. Böylece bir sonraki yıkamada deterjan kalıntılarının giysilerinize zarar vermesini engellemiş olursunuz.

Özellikle banyo paspası, halı, kalın yorganlar ya da el bezleri gibi kıl ve saç barındırabilecek ya da bakterilerin daha çok bulunduğu eşyalarınızı yıkadıktan sonra mutlaka tambur temizliği yapın. Bir sonraki yıkamada giysilerinize bakteri bulaşmasını engelleyecek ve tambura yapışabilecek kirlerin diğer çamaşırlarınızı da kirletmesini engelleyecektir. Çamaşır makinesi tamburunu 15 günde bir ya da en azından ayda bir kere temizlemek sizi büyük temizlik yapmaktan kurtaracaktır.

İşte bu kadar. Temizlik ve bakım önerilerini düzenli olarak uyguladığınızda çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir sorusu artık gündeminizde olmayacak. Çamaşır makinesi hijyeni nasıl sağlanır hakkında bilgi almak için yazımıza göz atmayı unutmayın.

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