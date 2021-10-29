Çamaşır makinesi kokusu nasıl giderilir? Çamaşır makinasında yıkanan çamaşırlar neden kokar?

Çamaşır makinesinde kalan koku, çoğu zaman yeni yıkanmış kıyafetlere siner. Bununla beraber makine içerisinde gözle görülmeyen kısımlarda birikmiş olan kirli su, kumaş parçaları, saç gibi durumlar kokunun oluşmasına sebep olur.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Çamaşır makinesinde biriken kir ve küfler, deterjan kalıntıları ve nemden ötürü kötü koku oluşması mümkündür. Bununla beraber istenmeyen kokular, birkaç kolay metotla engellenebilir. Çamaşır makinesinin lastiğinin temiz olması oldukça önemlidir. Bunun dışında deterjan gözünün temiz olması çok büyük önem taşımaktadır. Toz deterjanların tercih edilmesiyle beraber istenmeyen kokular ve atıklar oluşabilmektedir. Bir kap içerisine sirken ve su eklenerek, temiz bezle beraber deterjan gözü temizlenebilir.

Çamaşır makinesinin içinin temizlenmesi için ise; deterjan gözüne belli oranda tuz, sirke ve karbonat koyarak, boş bir şekilde yüksek sıcaklıkta çalıştırmak gerekir. Daha sonra kalıntıların temizlenmesi adına yeniden sıcak şekilde yıkanmalıdır. İşlem bittiği zaman makine kapağı açılarak havalanması gerekmektedir.

ÇAMAŞIR MAKİNASINDA YIKANAN ÇAMAŞIRLAR NEDEN KOKAR?

Çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırların kokmasının bazı nedenleri;

- Suda bulunan kireç ile birlikte makine içerisinde bulunan deterjan kalıntıları gerekli zamanlarda ve detaylı temizlenmediği zaman, çamaşırlar iyi yıkanmaz. Bununla beraber çamaşır makinesinde de kötü koku oluşumuna neden olur. Bu durum da çamaşırların kötü kokmasına sebebiyet verecektir.

- Çamaşır makineleri, devamlı olarak neme maruz kaldığı için küflenme oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden makinelerin bakımı sürekli şekilde yapılmalıdır.

- Çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırların kötü kokmasının bir diğer sebebi, yıkanan çamaşırların ıslak şekilde uzun bir süre boyunca makine içerisinde kalmasıdır. Çamaşırların uzunca bir süre bekletilmesi sonucunda küflenme oluşur ve bu durum hem çamaşırlar hem de makine için olumsuzluğa sebep olur.

- Çamaşır makinesinin gözle görülmeyen taraflarında birikmiş olan kirli su, kumaş parçaları, saç gibi durumlar, yıkanan çamaşırların kokmasına sebep olur. Bu yüzden belli aralıklarla makinenin yıkanması gerekir.