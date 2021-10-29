Çamaşır makinesi kireci nasıl temizlenir, kireç nasıl geçer? Porçöz ve kireç sökücü çamaşır makinesi için nasıl kullanılır?

Çamaşır makinesi üzerinden kireci temizlemek için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu doğrultuda doğal yöntemlerin yanı sıra aynı zamanda çamaşır makinesi kendisi üzerinden de kireci temizleme özelliklerine sahiptir. Tabii Porçöz ve kireç sökücünün çamaşır makinesi üzerindeki etkisi de merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KİRECİ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır makinesi kirecinin sadece rezidans üzerinde oluştuğu zannedilebilir. Ancak öyle değildir. Giriş söz konusu olduğu vakit çamaşır makinesinin bütün farklı parçalarında bu durum yaşanabiliyor. Böyle bir sorundan kurtulmak için günümüze çamaşır makinelerinin özel kazan temizleme programları bulunmaktadır. Bu program otomatik olarak hazırlanabilir ve güvenli şekilde kireç makine üzerinden çıkarılabilir.

Aynı zamanda evde hazırlanabilecek ve kullanılabilecek doğal yöntemler de bulunuyor. Örneğin bir su bardağı karbonat ile beraber yarım litre beyaz sirke karıştırılmak suretiyle deterjan haznesine boşaltılabilir. Daha sonra çamaşır makinesi çalıştırılarak kireç sorunu ortadan kaldırılabilir. Günümüzde bu konuda bulaşık tabletleri de kullanılıyor ancak bunun çamaşır makinesi için tehlike arz edebileceği unutulmamalıdır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KİREÇ NASIL GEÇER?

Çamaşır makinesi üzerinden kireci atabilmek için doğal yöntemler günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle karbonat ile beraber sirke karışımı yaygın şekilde değerlendirmektedir. Tabii aynı zamanda limon tuzu kullanmak suretiyle çamaşır makinesinin kazan kısmını temizlemek mümkün. Elbette günümüz teknolojik sistemler altında özel kazan temizliği sağlayan programlar sayesinde, çamaşır makinesinin farklı bölümleri kireçten kurtulmak mümkün.

PORÇÖZ VE KİREÇ SÖKÜCÜ ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Porçöz ile kireç sökücü çamaşır makinesi boş iken kullanılmalıdır. Tabii bu ürünler genelde çamaşır makinesinin deterjan bölümü için değerlendirilir. Bir çay bardağı kireç sökücü ya da porçöz ile beraber, 4 litre kadar su karıştırılmalıdır. Deterjan bölmesi çamaşır makinesinden ayrılmalı ve dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Daha sonra çamaşır makinesi üzerinden de bölmesi ile beraber temizlik gerçekleştirilebilir.