Çamaşır makinesi kazanı neden dönmez? Çamaşır makinesinin kazanının düştüğü nasıl anlaşılır?

Çamaşır makinesinin tüm parçaları birbirine bağlı olarak çalıştığı için herhangi bir parçasının çalışmaması diğer parçalarını da etkileyebilmektedir. Çamaşır makinesi ile çamaşır yıkarken oluşan arızaları giderebilmek için nedenlerini ve neden kaynaklandıklarını bilmek gerekmektedir.

Çamaşır makinesi kazanının dönmediği durumlarda bunun nedeni konusunda ilk akla gelen sıralamada kontrollerin yapılarak çözümün bulunmasıdır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KAZANI NEDEN DÖNMEZ?

Çamaşır Makinesinin kazanının dönmediği durumlarda kontrol edilmesi gereken ilk yer makinenin kapağı olmaktadır. Çamaşır makinesinin kapağının doğru şekilde kapanıp kapanmadığı kontrol edilmelidir. Diğer bir neden ise çamaşır makinesinin içerisine fazla şekilde çamaşır konulmasından kaynaklanmaktadır. Çamaşırların bir kısmının çıkarılarak tekrar çalıştırılması önerilmektedir. Çamaşır makinesinin tahliye hortumundan su gitmemesi veya arıza olması da bu sorunla karşılaşmaya neden olmaktadır.

Çamaşır program ayarının yanlış olması veya arızalı olması da etken olabilmektedir. Kayış arızası da çamaşır makinesinin kazanının dönmediği durumlarda görülmektedir. Çamaşır makinesinin kazanı birçok sebeple dönmediği gibi özellikle kazanın düşmesi de çamaşır makinesinin dönmesini bozarak tamir gerekmektedir. Çamaşır makinesinin arızasının tespit edilebilmesi için makinenin çalışma şartlarının kontrol edilmesi su takviyelerinin sağlanması kontrolü ve makinenin diğer arızaya neden olabilecek durumların ortadan kaldırılması ile sağlanmaktadır.

Çamaşır makineleri fazla yük ile çalıştırıldıklarında ise kazan düşmesi problemi ile karşılaşılabilmektedir. Çamaşır makinesinin arızalarının tespiti oldukça kolaydır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KAZANININ DÜŞTÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Çamaşır makinesinin kazanının düştüğü durumlarda kayış kopması oluşmuş olabilmektedir. Amortisman parçalarının arıza yapması nedeniyle kazanın sağa sola oynadığı görülmektedir. Çamaşır makinesinin kazanının düşmesi ön kapak açıldıktan sonra lastiğin şeklinden anlaşılabilmektedir. Çamaşır makinesinin kazanının düşmesi yayın tuttuğu plastik aksamın aşınmasından dolayı da olabilmektedir.

Çamaşır makinesinin kazanının düştüğü durumlara rulman dağıtması olarak tabir edilmektedir. Çamaşır makinesi kazanı üstte bulunan yaylada asılı olup altta ise sürtünmeli amortismanlarla tutulmaktadır. Amortismanların işlevini yitirmesinden dolayı kazan mukavemet dayanamadığım için düşme yapmaktadır.

Çamaşır makinesi kazanının düşmesi tamiri ise yayaların onarımı ve amortisman onarımı ile mümkün olmaktadır.