Çamaşır makinesi kapağı neden açılmaz? Arçelik, Bosch, Siemens çamaşır makinelerinin kilitlenen kapağı nasıl açılır?

Çamaşır makinesi gündelik hayatta en çok kullandığımız beyaz eşyalar arasında yer almaktadır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak çamaşır makinelerinin kapağında tutukluk meydana gelebilir. Bunun sonucunda da çamaşır makinesi kapağı açılmaz. Bu durumu yaşayan beyaz eşya sahipleri sorunun çözümünü merak etmekte ve bu sorunun nedenleri araştırılmaktadır. Çamaşır makinesi kapağı kapalı olduktan sonra da zorlamaya bağlı olarak kapak kırıkları da meydana gelebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAPAĞI NEDEN AÇILMAZ?

Çamaşır makinesinin kapağının açılmamasına neden olan pek çok durum söz konusudur. Çamaşır makinesi çok basit bir mantığa sahip olarak çalışmaktadır. Eğer çamaşır makinesi kapağı açılmıyorsa bunun bir takım nedenleri vardır. İlk olarak çamaşır makinesinin mekanizmasının bozuk olduğundan şüphelenebilirsiniz. Daha sonra da çamaşır makinesinin güvenlik önlemleri olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun tam olarak nedeni de ancak bir teknik servis tarafından anlaşılmaktadır.

Çamaşır makinesinin kapağının açılmama nedenleri arasında da çamaşır makinesinin çalışma programları ile alakalı olabilir. Bazı programlarda sıkma işlemi daha uzun ya da daha fazla sıcak su ile çalışma işlemi bulunmaktadır. Bundan dolayı güvenlik açısından yıkama işlemi bitse dahi kapak açılmaz. Bunun için bir müddet beklenmesi gerekebilir. Çamaşır makinesine aşırı şekilde yük yüklemek de yine çamaşır makinesinin kapağının açılmamasına neden olacaktır. Bu durumda kapakta bozulma da meydana gelebilir.

ARÇELİK, BOSCH, SİEMENS ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN KİLİTLENEN KAPAĞI NASIL AÇILIR?

Arçelik çamaşır makinesini açmak için ilk olarak program ayarını sıkma ya da sıkma pompaya ayarlayın daha sonra da içeride kalan suyu boşaltın ve bu şekilde kapağı açın.

Bosch ve Siemens marka için de yine sıkma programına alarak içerisindeki suyu boşaltarak çamaşır makinesi kapağını açabilirsiniz.