Çamaşır makinesi kaç litre su harcar? 6-9-12 kg'lik çamaşır makinesi 1 saatte veya 1 çalışmada ne kadar su harcar?

Çamaşır makinesi çeşitleri günümüzde farklı kapasitelere sahip tasarım altında üretimden geçiyor. Bu doğrultuda taşımış oldukları çamaşır miktarı ağırlığı üzerinden farklı kapasitelerde su harcaması sağlar. Bu durum aynı zamanda çamaşır makinesinin bir saatte veya bir çalışmada kullandığı su harcaması olarak da ön plana çıkar.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KAÇ LİTRE SU HARCAR?

Çamaşır makinesi değişik kapasitelere bağlı olarak belli başlı miktar üzerinden su harcaması yapar. Örneğin bu konuda 8 kilogramlık kapasiteye sahip olan çamaşır makinesi, tek seferde ortalama 56 litre su harcaması gerçekleştirir. Bu doğrultuda haftada bir kez çalıştırıldığı düşünülürse, yılda 3 ton kadar su harcadığı ifade edilebilir. Bu sebepten dolayı mutlaka çamaşır makinesi kapasitesi kapsamında mümkün olduğu kadar doldurulmalı ve buna göre kullanılmalıdır. Böylece hem daha fazla çamaşır temizliği yapılabilir hem de su üzerinden tüketim noktasında tasarruf sağlanabilir.

6-9-12 KG'LİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1 SAATTE VEYA 1 ÇALIŞMADA NE KADAR SU HARCAR?

Merak edilen konular içerisinde 6 ve 9 ile 12 kilogramlık çamaşır makinelerinin çalışması noktasında harcadığı su miktarı geliyor. Genel olarak farklı kapasitelere sahip olan çamaşır makineleri 1 saatte bir çalışmada belli miktarda su harcaması yapmaktadır. Bu bağlamda 6 ile 12 kilogram arasında kapasiteye sahip olan çamaşır makineleri için, genel olarak 35 litre ile 60 litre arasında su harcadığını ifade etmek mümkün.

Örneğin 6 kilogramlık bir çamaşır makinesinin 38 litre kadar harcama yapabileceğini söylemek gerekir. Bu doğrultuda kilogram üzerinden kapasite artış gösterdiği sürede bir saatte veya bir çalışmadan su harcaması değişkenlik yaratır.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN BİR ÇALIŞMADA HARCADIĞI SU MİKTARI

Çamaşır makineleri özellikle elde çamaşır yıkamayı göre çok daha önemli bir su tasarrufu sağlamaktadır. Bu durum tek bulaşık makinesinde olduğu gibi aynı şekilde işler. Yapılan harcamalar ise özellikle çamaşır makinelerinin kapasitesi ile beraber çalışma süresine bağlı olarak farklılık yaratabilir.