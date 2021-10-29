Çamaşır makinesi deterjan gözü nasıl temizlenir? Toz deterjan kalıntısı nasıl temizlenmeli?

Çamaşır makinesinin en önemli kısmı olan deterjan gözü; çamaşırların yıkanmasından ötürü zaman içerisinde kirlenir ve içerisinde pislik ve kireç birikir. Yıkamadan sonra biriken yumuşatıcı ve deterjan kalıntıları, temizlenmediği takdirde bakteri yuvasına dönüşmektedir. Çamaşır makinelerinin deterjan gözünün ayda iki kez temizlenmesi, makinelerin çamaşır yıkarken daha iyi deterjan dağılımının yapılmasına olanak sağlar.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJAN GÖZÜ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşırların temiz bir şekilde yıkanmasını sağlayan en mühim bölümlerden birisi, deterjan gözü şeklinde belirtilebilir. Bu kısmın temizlenmesi için, sirke ve deterjan tozu ilk önce dikkatli biçimde karıştırılmalıdır. Daha sonra bu karışım deterjan gözüne aktarılarak, 90 derecelik ısıda bir buçuk saat boyunca çamaşır makinesi boş bir biçimde çalıştırılmalıdır. Daha sonra çamaşır makinesi gözünün iç bölümü tertemiz olacaktır.

TOZ DETERJAN KALINTISI NASIL TEMİZLENMELİ?

Çamaşır makinelerinin temizlemesi ve sağlıklı bir şekilde çalışması adına toz deterjan kalıntısının belli aralıklarla temizlenmesi önemlidir. Toz deterjan kalıntısının temizlenmesi adına izlenecek pek çok yöntem vardır. Bu yöntemler içerisinde karbonat ile temizleme metodu bulunur. Bu yöntem;

- İlk önce ve ilk şekilde kir ve kireç tutan çamaşır makinesinin deterjan gözünün temizlenmesi adına göz kısmı sökülüyorsa sökülmelidir.

- Ardından deterjan gözünün üstüne karbonat dökülmelidir. Daha sonra biraz limon tuzu eklenmelidir. Evde limon tuzu bulunmuyorsa, sirke kullanılabilir.

- Karışımın çözümlenmesi adına yarım saat beklemek gerekir. Ardından kenarlarda kalıntı varsa ve çıkmıyorsa sert olmayan kazıcıyla kazıyıp bol su ile yıkamak önemlidir.

- Yıkadıktan hemen sonra yeniden deterjan konularak temiz bulaşık süngeri desteği ile ovalayarak, kireç ve kirlerden arındırmak mümkündür.

- Deterjan gözü çıkarıldığı zaman çıkarılan kısmın temizlenmesi unutulmamalıdır. Temiz bez desteğiyle tüm o kısmın içinin silinerek kirleri yok etmek mümkündür. Ulaşılmayan yerler için kullanılmayan diş fırçası kullanılabilir.