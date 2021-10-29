Çamaşır makinelerine nasıl reset atılır? Arçelik, Beko, Samsung, Vestel makinelerine reset atma..

Yeni nesil olan çamaşır makinelerinde, herhangi bir hata kodu ya da arızası oluştuğunda, genelde çamaşır makinesini bir kez daha başlatmayı sağlamakta olan bir sıfırlama özelliği bulunmaktadır. Bu özellik aracılığı ile çamaşır makinesi resetlenerek, mevcut programı sıfırlanmış olmaktadır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ RESETLEME NASIL YAPILIR?

Bazı çamaşır makinelerinde programı sıfırlayabilmek için basılması gerekli olan bir düğme mevcuttur. Sıfırlama düğmesi bulunmayan bir makinede, çamaşır makinesinin fişten çekilmesi ve bununla birlikte daha sonra yeniden takılması, sıfırlama aracı şeklinde işlev görmektedir.

Genel olarak bir düğme olmamasına karşın, programlanabilir olan çamaşır makineleri, bir program sorununu sıfırlamak için sıfırlama fonksiyonuna ya da pozisyonuna sahip olabilmektedir. Güç kablosuna, yıkayıcı düğmelerine ya da devre kesicisine dokunulmasından önce ilk olarak ellerin kurulanması gerekmektedir. Bazı çamaşır makinesi sorunları yetkili servis teknisyenine gereksinim duyabilmektedir.

BEKO ÇAMAŞIR MAKİNESİNE RESET NASIL ATILIR?

Beko çamaşır makinesinin resetleme programı kapsamında pamuklu 90 a' ayarlayıp el "Başla – Beklet" tuşundayken çamaşır makinesine elektrik verilir. Bir diğer deyiş ile -açma kapama tuşuna basılır. El, 4 ya da 5 saniye sonra başla-beklet tuşundan çekilir. Bu durumda tüm ışıklar yanıp sönecektir. Daha sonra ise program düğmesini sıkmaya alıp el ile başla-beklet tuşuna 3 ya da 4 saniye basılır. Bu şekilde çamaşır makinesi resetlenmiş olmaktadır.

SAMSUNG ÇAMAŞIR MAKİNESİ RESETLEME NASIL YAPILIR?

Samsung çamaşır makinesi resetleme işlemi kapsamında Kalibrasyon modu çalıştırıldığında yıkayıcıyı kullanıma hazır hale getirilir. Çamaşır makinesini ya da makinede yer alan herhangi bir içerik çıkartılır ve sonra da yıkayıcıyı açmak amacı ile POWER düğmesine basılır. Ardından sıcaklık tuşuna basılır ve bu şekilde basılı tutulur. Gecikmeli ucu da 3 saniye boyunca aynı anda basılı tutmak gerekmektedir.

ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ RESETLEME NASIL YAPILIR?

Arçelik çamaşır makinesinin program düğmesini oradaki “PAMUKLU 90” programına getirmek gerekmektedir. Bu işlem cihaz kapalı bir durumda iken yapılması gerekmektedir. Sonra makinenin “PLAY/BAŞLAT” tuşuna basılı tutulması gerekmektedir ve el bu buton üzerindeyken makinenin “ON/OFF” düğmesine basılarak cihazı açmak gerekmektedir.

VESTEL ÇAMAŞIR MAKİNESİ RESETLEME NASIL YAPILIR?

Vestel çamaşır makinesi resetleme işlemi şu biçimde gerçekleştirilmektedir:

İlk olarak çamaşır makinesinin dijital aksamında bir sorun olduğundan emin olmak gerekmektedir.

Daha sonra program menüsü üzerinden pamuklu yıkama seçeneğine gelinmelidir. Program 90 derecede olmalıdır.

Açma – kapama tuşuna basılır.

Bu şekilde makine resetlenmiş olmaktadır.