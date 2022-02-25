Çam sakızı nasıl çıkar? Araba kaportasından ve kıyafetten çam sakızı nasıl temizlenir

Çam ağaçlarının reçinesi leke yapmaya son derece müsaittir. Kıyafetlere veya araçların üzerine bulaşabilmektedir.

Çam Sakızı Nasıl Çıkar?

Çam sakızı leke yapma özelliğine sahip bir yapıdır. Çam sakızı bir kıyafete bulaşabilir. Bu durumda öncelikle kumaşın yapısını incelemek gerekmektedir. Yıkama talimatlarına uygun işlem yapmak doğru olacaktır. İpek gibi hassas kumaşların temizlenmesi için profesyonel destek almak gerekmektedir. Çam sakızı lekesini temizlemek için kullanılacak birkaç yöntem bulunmaktadır. Deterjan çam sakızını temizlemede etkili olabilir.

Deterjan yapısı gereği çam sakızının çözülmesine destek olabilir. Bulaşık deterjanları yağ lekeleri ve çam sakızı lekelerinde etkili olmaktadır. Ayrıca oksijen bazlı deterjanlar kullanılabilir. Deterjanı lekenin üzerine dökerek bir süre bekletmek gerekir. Daha sonra elde veya çamaşır makinesinde kıyafeti yıkamak söz konusu olacaktır.

Çam sakızı lekesini çıkartmak için sıcak su etkili olmaktadır. Sıcak suyun etkisi ile çam sakızının yumuşadığı görülmektedir. Sıcak suya batırılan bezin çam sakızı lekesinin üzerinde bir süre bekletilmesi gerekir. Sıcak su ile yumuşayan çam sakızını yıkayarak kumaştan arındırabilirsiniz. Leke için sıcak ütü yöntemi de etkili olmaktadır. Kıyafetin altına havlu üzerine kağıt koyarak sıcak ütü presi yapılabilir. Bu şekilde yumuşayan lekeyi temiz bir lif ile ovalayarak lekeden kurtulmak mümkün olmaktadır.

Çam lekesini temizlerken kuruyana kadar beklemek gerekir. Aksi takdirde lekenin daha çok yayılmasına neden olabilirsiniz. Kuruyan çam lekesini kazıyarak ama materyale zarar vermeden çıkarabilirsiniz. Ele bulaşan çam sakızını sıcak su veya yağ ile çıkarabilirsiniz. Vazelin ile yağdan arınmak mümkün olabilir.

Araba Kaportasından Çam Sakızı Nasıl Temizlenir?

Araba kopartasına çam sakızı damlayabilir. Bunun temizlenmemesi arabanın boyasına zarar vermektedir. Ama aracın üzerinden kazıyarak çıkarmamak gerekir. Yumuşak ve aracı çizmeyecek bir bez yardımı ile temizlenebilir. Beze bir parça alkol dökerek aracı temizlemek mümkün olmaktadır. Limon kolonyası ile de temizlik yapılabilir. Gaz yağının çözücü özelliği bulunmaktadır. Bir bez yardımı ile aracın üzerindeki lekeye uygulanabilir.

Kıyafetten Çam Sakızı Nasıl Temizlenir?

Kıyafetten çam sakızı temizlemek için deterjan etkili bir yöntem olmaktadır. Bulaşık deterjanı bu konuda iyi bir malzeme olabilir. Kıyafetlerin kumaşlarına dikkat etmek gerekir. Kumaşların türüne göre işlem yapmak önemlidir. Kumaşların aşınmasının önüne geçilir.