Çam fıstığı nasıl toplanır? Çam fıstığı kozalağı ne zaman toplanır?

Çam fıstığı, özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü alanlarda yetişen sert kabukları olan şemsiye görünümlü bir kuruyemiş çeşidi olarak ifade edilmektedir. Çam fıstığı bir çam ağacı türünden toplanmaktadır. Besin değeri bakımından oldukça yüksektir.



Çam Fıstığı Nasıl Toplanır?



Çam fıstığı kozalakların sert kabuklarının kırılarak içindeki kuruyemişin çıkartılması ile elde edilmektedir. Olgunlaşmış kozalakların içinde bulunan fıstıkların çıkarılması ile yemeye hazır hale getirilmektedir. Türkiye'de özellikle Aydın ili ve çevresinde çam fıstığı üretimi yapılmaktadır. Çam fıstığı ağacının yetiştirilmesi oldukça zor olmaktadır. Çam fıstığı ağacı suya fazla ihtiyaç duymayan ancak ilk dikildiğinde sulama ihtiyacı olan bir tür olmaktadır.



Çam fıstığını budama işlemi oldukça önemli olmaktadır. Çam fıstıklarını budama işlemi hasadının kolay olmasını sağlayan bir unsur olmaktadır. Çam fıstıklarının olgunlaşan kozalakları ağaçlardan toplanır. 4 adet çam kozalağı yaklaşık olarak 1 kilo civarında gelmektedir. Çam kozalaklarından günde 150 ya da 400 kilo kozalak toplamak mümkün olmaktadır. Çam fıstıkları makinelerde ve geleneksel yöntemler kullanılarak ayıklanmaktadır.



Çam Fıstığı Kozalağı Ne Zaman Toplanır?



Çam fıstığı kozalağı genellikle sonbahar mevsiminin sonlarına doğru yani Kasım ayında başlanarak ilkbahar mevsiminin sonlarına yani Mayıs ayına kadar toplama işlemi devam etmektedir. Çam fıstıkları çıkartılarak depolarda saklanır ve Haziran ile Temmuz ayı geldiğinde depolardaki kozalaklar güneşe serilmesi gerekmektedir. Güneşte açılan kozalakları ile işleme başlanmaktadır. Güneş ve yeteri kadar sıcaklık çam fıstıklarının çabuk kuruyarak açılmasını sağlamaktadır. Yeterli kuruluğa gelen çam fıstıklarının içi kendiliğinden dökülecektir.



Olgunlaşmış çam kozalakları kırılarak içlerinden çam fıstığı çıkartılmaktadır. Çam fıstığı sert kabuklu bir kuruyemiş olduğundan içlerinin çıkartılması işlemi hayli zor olmaktadır. Bu nedenle çam kozalaklarının piyasa fiyatları yüksek tutulmaktadır. Çam fıstıkları çam kozalaklarının arasında yer alan açık kısımlarda bulunmaktadır. Uzun yıllar yaşayabilen çam kozalağı ağaçları 250 yıl kadar ayakta kalabilmektedir. Çam kozalağı ağacının yaşına göre bu ağaçlardan toplanan kozaklardan elde edilecek çam fıstığı verimi farklılık göstermektedir.