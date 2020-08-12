Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği

Proje ile 3700 anneye toplamda 25.472.000 Euro (€) mali destek aktarılması hedefleniyor. Eğitimli bakıcı istihdam edip de çalışmak isteyen veya çalışan annelere bu proje kapsamında 2020 yılında 300 Euro mali destek yapılacaktır. 2021 yılında bu destek 325 Euro, 2022’de ise 350 Euro çıkacaktır. Ayrıca belirtmek gerekir ki özel gereksinimleri olan çocuklar için ek olarak 50 Euro destek yapılacaktır.

Eğitimli bakıcılarının desteklenmesi projesinin amaçları

Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek,

Çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak,

Ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda farkındalık artırmak,

Eğitimli çocuk bakıcılığının insana yakışır bir düzeyde olmasını sağlayarak çocuk bakıcılığı sektörünü desteklemek.

Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden faydalanmaktadır:

Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (Çalışan Anne Desteği),

Çocuk bakımı alanında MEB sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki).

Projeden 0-24 ay arası (24. ay dahil) çocuğu olan ve İzmir, Ankara veya İstanbul kentlerinde ikamet eden anneler ve bakıcılar faydalanabiliyor. Çalışan anne, işvereninin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı (4/A sigortalısı) olarak tam zamanlı çalışıyor olmalıdır. Projeden yararlanacak olarak anne, eğitimli bir çocuk bakıcısını tam zamanlı ve sigortalı olarak çalıştırmalıdır ve onun ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemelidir. Belirtilmelidir ki her anne aynı anda yalnızca bir çocuk için bu ödemeden faydalanabilecektir.

Proje kapsamındaki bakıcılarda aranan özellikler

Proje kapsamında çalıştırılacak bakıcıların 5510 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi kapsamında tam zamanlı olarak 18 yaşını doldurmuş bir çalışan olması gerekmektedir. Projeden yalnızca 0-36 aylık çocuk bakımına ilişkin bir eğitim alan MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirebilen ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümünden bölümlerinden diploma alan bakıcılar faydalanacaktır. Projeden faydalanacak olan bakıcıların anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması gerekiyor. Ayrıca belirtilmelidir ki çocuğa, bakıcının evinde de bakılabilir.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Projeden faydalanmak isteyen annelerin öncelikle e-devlet şifreleriyle internetten ön kayıt yapması gerekiyor. Bu aşamadan sonra gerekli belgeler hazırlanarak ikamet ettikleri illerin proje ofislerinde kesin kayıt yapılması gerekiyor.

Kesin kayıt işlemiyle projeye kaydolan anne ve bakıcıların ödemeyi almak için yerine getirmesi gereken aylık yükümlülükler var. Bu yükümlülükler bağlamında proje yetkilileri her ay rutin olarak çocuğun bakıldığı adrese önceden haber vermeksizin ziyaretlerde bulunacaktır. Bildirilen adreste bakıcı ve/veya çocuğun üç ziyarette bulunmaması veya usulsüzlüğün tespiti halinde destek kesilecektir. Bir diğer yükümlülük annenin tam zamanlı sigortalı olarak çalıştığı ay için anne adına 30 gün prim ödenmesidir. Buna ek olarak anne, bakıcının sosyal güvenlik primini eksiksiz olarak ödemelidir. Ayrıca çalıştırılan çocuk bakıcısının ücretinin proje kapsamında açılan banka hesapları aracılığıyla ödenmesi gerekir.