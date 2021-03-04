Çağımızın en önemli hastalığı obezite

Obezite hastalığı en özet haliyle kişinin sağlığını bozacak şekilde vücudunda aşırı şekilde yağ birikmesidir. Aşırı kilo alımı sadece sağlığı etkilemek ile kalmaz kişinin gündelik hareketlerini de kısıtlar.



Obezite hesaplanırken ise boy ve kilo değerlerini üzerinden işlem yapılır. Vücut ağırlığı kişinin boyuna bölünür ve ortaya bir rakam çıkar. Bu hesaplanan değer 35’in üzerinde ise obez 40’ın üzerinde ise morbid obez olarak adlandırılır.



Obezite hastalığı için risk faktörleri nelerdir?

Kişilerin yaşam biçimi obezite hastalığı için oldukça önem taşımaktadır. Yüksek tansiyon, kolesterol, hormon dengesizliği olan ve hareketsiz işlerde çalışanlarda obezite görülme riski daha yüksektir. Ailesinde obezite hastalığı olan kişilerde risk gurubundadır.

Obezite hastalığında hangi yaş aralığı risk gruplarını oluşturur?

Bütün yaş grupları için ne yazık ki risk var ancak en büyük risk grubunu ergenler oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise ergenlik çağında obez olan kişilerin erişkinlik dönemlerinde de bu sorunu yaşamaya devam etmesi oluyor.

Bu soruyu cinsiyet olarak ele aldığımda ise obezite tedavisine gelen kadınların sayısı erkeklere oranla 3 kat daha fazla oluyor.



Obezite neden bu kadar tehlikeli bir hastalık?

Obezitenin tehlikeli bir hastalık olmasının en büyük sebebi birçok hastalığa sebebiyet vermesidir. Bu hastalıklar ise tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalıklarıdır. Aynı zamanda obezite akciğer kapasitesini yaklaşık %20 oranda azaltır. Kişi gün geçtikçe daha zor nefes almaya başlar.

Obezitenin etkilediği en geniş grup ise şeker hastalığıdır. Şeker hastalığı ile beraber daha birçok hastalığa sebep olan obezite tedavi edilmediği sürece kişinin yaşam kalitesini düşürür.

Obezite tedavisinde hangi yöntemler tercih edilmektedir?

Obezite tanısı koyulan kişiler ilk olarak genel sağlık taramasından geçirilir. Hastanın durumuna göre uygulanacak tedavi yöntemine karar verilir ve süreç başlatılır. Tercih edilen yöntemler ise şu şekildedir;

İlaç tedavisi: İlaç tedavisi obezite hastalığı için değil obeziteye sebep olan hastalıkların tedavisi için tercih edilen bir yöntemdir. Burada önemli olan kişinin obezite sorunun kaynağını doğru tespit etmektir.

Diyet tedavisi: Diyet tedavisi obezite hastalığının başında olan kişiler için tercih edilmektedir. Bu süreçte kişinin hayat düzenine göre listeler oluşturulur ve yanlış tercihlerinin sağlıklı şekilde değiştirilmesi sağlanır.

Cerrahi tedavi yöntemleri: Günümüzde obezite için sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemidir. Bu yöntemin tek dezavantajı tüm hastalar için kullanılamamasıdır. Kişilerin vücut kitle endekslerinin 40 ve üzerinde veya 35’in üzerinde ve eşlik eden hastalıkları olması gerekir. Tercih edilecek çeşitli yöntemler vardır, temeldeki amaç ise kişinin sindirim sistemine müdahale edilmesidir. Bu sayede kişiler daha hızlı bir şekilde kilo kaybederler.

Bu tedavi ile hastaların sindirim sistemlerine müdahale edilir. Bu nedenle tedavi sonrasında hastaların daha hızlı kilo verdikleri görülür. Hastaların, daha hızlı ve etkili sonuç alabilmesi için cerrahi müdahalenin ardından diyet ve spor yapmaları gerekir. Cerrahi tedavi için birden fazla yöntem uygulanabilir.



Obezite tedavisi oldukça uzun ve sabır isteyen bir süreçtir. Kişiler diyet ve spor ile tedavi sürecini hızlandırabilirler.

Obezite tedavisi ile kişinin hayatında neler değişir?

Obezite tedavisi üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki kişiler kilo verdikçe şeker hastalığı oluşma riski %50 oranında azalırken kalp hastalığına bağlı ölümlerin oranı ise %15 azalıyor. Kişi 10 kilo verdiğinde ise yaşam süresini yaklaşık 6 sene kadar uzatıldığı tespit edilmiştir.







