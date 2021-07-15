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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Çağatay İsminin Anlamı Nedir? Çağatay Ne Demek? Çağatay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Çağatay İsminin Anlamı Nedir? Çağatay Ne Demek? Çağatay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Çağatay ismi, Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'dan gelmektedir. 1183 - 1242 yılları arasında yaşamış olan Çağatay Han, babası ve kardeşleriyle birçok sefere katılmış ve Moğol İmparatorluğunun sınırlarını genişletmesinde önemli rol oynamıştır. Çağatay isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 44 bin kişi Çağatay ismini taşıyor. Bu isim Moğolistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

  Çağatay İsminin Anlamı Nedir? Çağatay Ne Demek?

 Çağatay isminin üç farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Doğu Türklerine verilen ad.

 İkinci Anlamı: Çağın gerekliliklerine uyan, modern, çağdaş, asri

 Üçüncü Anlamı: Atın yavrusu, tay

 Çağatay İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 7

 Uğurlu sayısı: 1

 Sembol rengi: Mavi

 Çağatay İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Çağatay isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kahraman, yiğit.

 2- Cesur, atılgan, gözü pek.

 3- Atalarının izinden giden, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı.

 Çağatay Adının Kökeni

 Çağatay adı ilk kez 13. yüzyılda kurulan Moğol İmparatorluğu döneminde kullanılmıştır. Yaklaşık 8 asırdır erkek çocuklarına verilen Çağatay adı, en eski ve kadim isimlerden biridir.

 Çağatay İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ertuğrul

 2- Altay

 3- Atabey

 4- Ataberk

 5- Kutay

 6- Koray

 7- Yıldıray

 8- Batuhan

 9- Baturalp

 10- Gökay

 Çağatay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Çağatay ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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