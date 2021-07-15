Çağatay İsminin Anlamı Nedir? Çağatay Ne Demek? Çağatay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 44 bin kişi Çağatay ismini taşıyor. Bu isim Moğolistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'da da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Çağatay İsminin Anlamı Nedir? Çağatay Ne Demek?

Çağatay isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Doğu Türklerine verilen ad.

İkinci Anlamı: Çağın gerekliliklerine uyan, modern, çağdaş, asri

Üçüncü Anlamı: Atın yavrusu, tay

Çağatay İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 7

Uğurlu sayısı: 1

Sembol rengi: Mavi

Çağatay İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Çağatay isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kahraman, yiğit.

2- Cesur, atılgan, gözü pek.

3- Atalarının izinden giden, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı.

Çağatay Adının Kökeni

Çağatay adı ilk kez 13. yüzyılda kurulan Moğol İmparatorluğu döneminde kullanılmıştır. Yaklaşık 8 asırdır erkek çocuklarına verilen Çağatay adı, en eski ve kadim isimlerden biridir.

Çağatay İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ertuğrul

2- Altay

3- Atabey

4- Ataberk

5- Kutay

6- Koray

7- Yıldıray

8- Batuhan

9- Baturalp

10- Gökay

Çağatay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Çağatay ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.