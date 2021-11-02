Ç ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ç harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Bebeklerin cinsiyetinin öğrenilmesinin ardından anne ve babalar isim telaşı yaşarlar. Seçilen isimlerin güzel olmasının yanında anlamlı olması da son derece önemlidir. Bu nedenle iyi bir şekilde araştırma yapmak gerekir. Ç ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ç harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları nelerdir detayları ile derledik.
Kız bebek isimleri ile ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte kız bebek isimlerine ulaşmak oldukça kolay olmaktadır. Ç ile başlayan pek çok kız bebek ismi bulunur.
Ç ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
Çolpan: Gözleri iyi gören, iyi görüşlü, uzağı iyi gören kişi
Çağla: Badem, kayısı gibi meyvelerin ham durumdaki halleri
Çise: Yağmur damlalarının çisemesi
Çilem: Bir kişiye ait çile
Çiçek: Bitkilerin üreme organlarının bulunduğu renkli ve çoğu zaman güzel kokulu kısmı
Çiğdem: Farklı renklerde çiçek açan kır bitkisi
Çiler: Şarkı söyleyen kişi
Çilek: Yabani bir meyveli bitki türü
Çakıl: Özellikler su yataklarında bulunan, sürtünme sonucunda küçük parçalara ayrılan taşlara verilen isim.
Çağrı: Mavi hareleri olan göz, çakır renkli göz,
Çağ: Başı ve sonu belli, bir takım özellikleri olan zaman dilimine verilen isim
Çağın: şimşek ya da yıldırım
Çağlan: Irmakların deniz ile buluştukları yer
Çağnur: Zamanın ya da çağın nuru
Çakın: Parıltı ve şimşek
Çakırer: Ela gözlü, çakır kuşuna benzeyen
Çavaş: Güneşli
Çaykara: Küçük akarsulara verilen isim
Çevren: Gökyüzü ile yeryüzünün bitişil gibi göründüğü kısım, ufuk
Çevrim: Düzenli ve sürekli değişim
Çevriye: Zulüm, sitem
Çırağ: Işık, meşale, kandil
Çınay: ayın en parlak dönemi, soylu ay
Ç Harfi İle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları Nelerdir?
Çağlak: coşkulu bir şekilde akan şelale
Çağnur: Yaşadığı çağa ışık saçan kişi
Çekimli: Alımlı olan, bir albenisi bulunan, Çalıkuşu: Çalılık yerlerde yaşayan, serçegiller familyasına ait ötücü bir kuş türü
Çeltik: Kabuklarından ayrılmış olan pirinç
Çeşmibadem: Badem gibi gözleri olan kimse
Çıldam: Acele, çabuk yapılan iş
Çırnaz: İnce yapılı, naif
Çırok: Öykü, masal
Çil: Yüzde ya da vücudun farklı yerlerinde meydana gelen kahverengi benekler
Çilhanım: Çilleri bulunan hanımefendi
Çimen: Kendi kendine yetişen küçük yeşil bitkiler
Çobanyıldızı: Venüs gezegeninin diğer adı
Çeşminaz: Güzel gözleri olan, nazlı bakan kimse
Çeşmiahu: Güzel gözlü kadın
Çeşmibadem: Badem gözleri olan kişi
Çeşman: Gözler
Çetme: Karpuzun olmamış hali
Çelgin: Yaralanmış av hayvanı, masum
Çeman: Salınarak gezinen nazlı sevgili
Çilen: Hafif bir şekilde yağan yağmur