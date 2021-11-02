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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 19:37 | Son Güncelleme:

Ç ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ç harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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Ç ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ç harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Bebeklerin cinsiyetinin öğrenilmesinin ardından anne ve babalar isim telaşı yaşarlar. Seçilen isimlerin güzel olmasının yanında anlamlı olması da son derece önemlidir. Bu nedenle iyi bir şekilde araştırma yapmak gerekir. Ç ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ç harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları nelerdir detayları ile derledik.

Kız bebek isimleri ile ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte kız bebek isimlerine ulaşmak oldukça kolay olmaktadır. Ç ile başlayan pek çok kız bebek ismi bulunur.

Ç ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? 

 Çolpan: Gözleri iyi gören, iyi görüşlü, uzağı iyi gören kişi

 Çağla: Badem, kayısı gibi meyvelerin ham durumdaki halleri

 Çise: Yağmur damlalarının çisemesi

 Çilem: Bir kişiye ait çile

 Çiçek: Bitkilerin üreme organlarının bulunduğu renkli ve çoğu zaman güzel kokulu kısmı

 Çiğdem: Farklı renklerde çiçek açan kır bitkisi

 Çiler: Şarkı söyleyen kişi

 Çilek: Yabani bir meyveli bitki türü

 Çakıl: Özellikler su yataklarında bulunan, sürtünme sonucunda küçük parçalara ayrılan taşlara verilen isim.

 Çağrı: Mavi hareleri olan göz, çakır renkli göz,

 Çağ: Başı ve sonu belli, bir takım özellikleri olan zaman dilimine verilen isim

 Çağın: şimşek ya da yıldırım

 Çağlan: Irmakların deniz ile buluştukları yer

 Çağnur: Zamanın ya da çağın nuru

 Çakın: Parıltı ve şimşek

 Çakırer: Ela gözlü, çakır kuşuna benzeyen

 Çavaş: Güneşli

 Çaykara: Küçük akarsulara verilen isim

 Çevren: Gökyüzü ile yeryüzünün bitişil gibi göründüğü kısım, ufuk

 Çevrim: Düzenli ve sürekli değişim

 Çevriye: Zulüm, sitem

 Çırağ: Işık, meşale, kandil

 Çınay: ayın en parlak dönemi, soylu ay

 Ç Harfi İle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

 Çağlak: coşkulu bir şekilde akan şelale

 Çağnur: Yaşadığı çağa ışık saçan kişi

 Çekimli: Alımlı olan, bir albenisi bulunan, Çalıkuşu: Çalılık yerlerde yaşayan, serçegiller familyasına ait ötücü bir kuş türü

 Çeltik: Kabuklarından ayrılmış olan pirinç

 Çeşmibadem: Badem gibi gözleri olan kimse

 Çıldam: Acele, çabuk yapılan iş

 Çırnaz: İnce yapılı, naif

 Çırok: Öykü, masal

 Çil: Yüzde ya da vücudun farklı yerlerinde meydana gelen kahverengi benekler

 Çilhanım: Çilleri bulunan hanımefendi

 Çimen: Kendi kendine yetişen küçük yeşil bitkiler

 Çobanyıldızı: Venüs gezegeninin diğer adı

 Çeşminaz: Güzel gözleri olan, nazlı bakan kimse

 Çeşmiahu: Güzel gözlü kadın

 Çeşmibadem: Badem gözleri olan kişi

 Çeşman: Gözler

 Çetme: Karpuzun olmamış hali

 Çelgin: Yaralanmış av hayvanı, masum

 Çeman: Salınarak gezinen nazlı sevgili

 Çilen: Hafif bir şekilde yağan yağmur

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