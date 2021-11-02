Ç ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ç harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Kız bebek isimleri ile ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte kız bebek isimlerine ulaşmak oldukça kolay olmaktadır. Ç ile başlayan pek çok kız bebek ismi bulunur.

Ç ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Çolpan: Gözleri iyi gören, iyi görüşlü, uzağı iyi gören kişi

Çağla: Badem, kayısı gibi meyvelerin ham durumdaki halleri

Çise: Yağmur damlalarının çisemesi

Çilem: Bir kişiye ait çile

Çiçek: Bitkilerin üreme organlarının bulunduğu renkli ve çoğu zaman güzel kokulu kısmı

Çiğdem: Farklı renklerde çiçek açan kır bitkisi

Çiler: Şarkı söyleyen kişi

Çilek: Yabani bir meyveli bitki türü

Çakıl: Özellikler su yataklarında bulunan, sürtünme sonucunda küçük parçalara ayrılan taşlara verilen isim.

Çağrı: Mavi hareleri olan göz, çakır renkli göz,

Çağ: Başı ve sonu belli, bir takım özellikleri olan zaman dilimine verilen isim

Çağın: şimşek ya da yıldırım

Çağlan: Irmakların deniz ile buluştukları yer

Çağnur: Zamanın ya da çağın nuru

Çakın: Parıltı ve şimşek

Çakırer: Ela gözlü, çakır kuşuna benzeyen

Çavaş: Güneşli

Çaykara: Küçük akarsulara verilen isim

Çevren: Gökyüzü ile yeryüzünün bitişil gibi göründüğü kısım, ufuk

Çevrim: Düzenli ve sürekli değişim

Çevriye: Zulüm, sitem

Çırağ: Işık, meşale, kandil

Çınay: ayın en parlak dönemi, soylu ay

Ç Harfi İle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

Çağlak: coşkulu bir şekilde akan şelale

Çağnur: Yaşadığı çağa ışık saçan kişi

Çekimli: Alımlı olan, bir albenisi bulunan, Çalıkuşu: Çalılık yerlerde yaşayan, serçegiller familyasına ait ötücü bir kuş türü

Çeltik: Kabuklarından ayrılmış olan pirinç

Çeşmibadem: Badem gibi gözleri olan kimse

Çıldam: Acele, çabuk yapılan iş

Çırnaz: İnce yapılı, naif

Çırok: Öykü, masal

Çil: Yüzde ya da vücudun farklı yerlerinde meydana gelen kahverengi benekler

Çilhanım: Çilleri bulunan hanımefendi

Çimen: Kendi kendine yetişen küçük yeşil bitkiler

Çobanyıldızı: Venüs gezegeninin diğer adı

Çeşminaz: Güzel gözleri olan, nazlı bakan kimse

Çeşmiahu: Güzel gözlü kadın

Çeşmibadem: Badem gözleri olan kişi

Çeşman: Gözler

Çetme: Karpuzun olmamış hali

Çelgin: Yaralanmış av hayvanı, masum

Çeman: Salınarak gezinen nazlı sevgili

Çilen: Hafif bir şekilde yağan yağmur