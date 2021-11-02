Ç ile başlayan erkek isimleri nelerdir? Ç harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

Ç harfine baktığımız zaman birçok erkek isminin bu harf ile başladığı görülmektedir. Yani Ç harfi ile başlayan çok güzel erkek isimleri bulmak mümkündür. Bu isimlerin anlamlarını öğrenerek daha çok bilinçlenebilirsiniz.

Ç İle Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

- Çağa

- Çağan

- Çağatay

- Çağdaş

- Çağlar

- Çağrı

- Çakır

- Çakırbey

- Çelik

- Çetin

-Çetiner

- Çınar

- Çıray

- Çoğaş

- Çoker

Ç harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

Ç harfinde yer alan isimlerin bir veya birden fazla anlamları bulunmaktadır. Bazı isimler ise birbirinden türemiş olarak yeni bir isim ortaya çıkarmıştır. İsimlerin anlamları öğrenildiği zaman daha kolay bir ayrım yapılmaktadır.

Çağa

Küçük çocuk veya yavru anlamlarına gelmektedir. Ayrıca yavru kuşlar içinde Çağa ifadesi kullanıldığı görülmektedir.

Çağan

Mutlu bir günü ifade etmektedir. Örneğin bayram günü gibi.

Çağatay

Cengiz Han'ın oğlunun ismi olan Çağatay'ı birçok kişi kullanmaktadır.

Çağdaş

Bu isim aynı çağda yer alanları ifade etmektedir. Yani aynı çağdan olan kişiler için Çağdaş ismi kullanılır.

Çağlar

Gür şekilde akmak çağlayan anlamlarına gelmektedir. Bir başka deyişle şelaleyi ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Çağrı

Haber etmek, birisini bir yere çağırmak anlamlarında kullanılmaktadır.

Çakır

Ela gözlü kimseler veya yırtıcı bir kuş anlamları vardır.

Çakırbey

Çakır ve bey kelimelerinin biraraya gelmesiyle oluşmuştur.

Çelik

Demirin daha sert ve daha dayanıklı halidir.

Çetin

Kolay olmayan, zor ve güç durumları ifade etmektedir. En yaygın anlamı ise sert olarak bilinmektedir.

Çetiner

Sağlam ve güçlü yapısı ise dikkat çeken kişiler için kullanılmaktadır.

Çınar

Çınar ismi bir ağacı ifade etmektedir. Bu ağaç türü uzun ve kalın gövdesi ile dikkat çekmektedir. Ayrıca uzun ömürlü bir ağaçtır.

Çıray

İnsan yüzü olarak bilinen Çıray oldukça farklı bir isimdir.

Çoğaş

Güneş gibi parlak ve ışık veren anlamları bulunmaktadır. Yani ışık ve ısı kaynağıdır.

Çoker

Çok ve er kelimeleri birleşerek bu ismi ortaya çıkarmıştır. Çok kelimesi anlam olarak oldukça fazla demektir. Er ise yiğit anlamında kullanılmaktadır. Çoker isminin anlamı da fazlaca yiğit şeklinde ifade edilmektedir.