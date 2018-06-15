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Buzların kötü kokması nasıl önlenir?
Buzdolabındaki ve dondurucudaki kokular açık buz bölmelerinde hazırlanan buzlara kolayca siner. Buz, sadece kokuyu absorbe etmekle kalmaz aynı zamanda hoş olmayan bir tadın da ortaya çıkmasına da neden olabilir. Koku kaynağını bulmak ve ortadan kaldırılmak genellikle koku sorununu çözmek için yeterlidir. Dondurucu bölmesini düzenli olarak temizlemek ve saklanan gıdaları düzgün bir şekilde ambalajlamak koku oluşumunu engeller.
İşte buzdolabındaki buzların kokmasını önlemek için yapmanız gerekenler:
- Dondurucudaki tüm ürünler çıkartılır. Uzun süredir kullanılmamış, buzlanmış ya da depolama ömrünü tamamlamış gıdalar atılır.
- Et ve soğan gibi keskin kokulara sahip gıdaların kokuları dondurucuya nüfuz edebilir. Kokuların buzlara sinmemesi için tüm gıdalar yeniden uygun şekilde ambalajlanır.
- Dondurucu buzların oluşmaması için buzdolabının modeline göre defrost düğmesine basılır. Buzların erimesi ve dondurucu bölmesine sinmiş kötü kokuların ortamdan uzaklaştırılması sağlanır.
- Buz bölmesi dolaptan çıkarılır ve varsa içindeki buzlar boşaltılır. Yüzeydeki kokuları gidermek için 1 litre su ile 4 yemek kaşığı karbonat karıştırılarak solüsyon hazırlanır.
- Hazırlanan solüsyonun bir kısmı ile buz bölmesinin tüm iç yüzeyi silinir ve temiz su ile durulanır. Derin dondurucuda herhangi bir şey yerleştirmeden önce dondurucu bölmesinin tamamen kuruduğundan emin olunur.
- Kalan kabartma tozu solüsyonu ile dondurucunun içi silinir. Dondurucu rafları ve duvarları ile birlikte buz yapıcı mekanizmasının tamamı silinir.
- Karbonat, etkili ve doğal bir temizlik maddesidir. Kokuları absorbe etme özelliği sayesinde ortamlardaki kötü kokuların nötralize edilmesine yardımcı olur.
- Dolap içi temizlik bittikten sonra küçük bir plastik bardağa 4-5 yemek kaşığı karbonat koyulur. Dondurucunun içine ağzı açık kalacak şekilde yerleştirilir. Açıkta bırakılan kabartma tozu, oluşabilecek kokuları absorbe ederek, ortam havasının her zaman taze kalmasına yardımcı olur. Bu yöntem ile buzdolabı kokuları birkaç ay süreyle giderilebilir.
- Dondurucuda koku oluşması durumunda adımların tekrarlanması ve açıkta bırakılan karbonatın yenisi ile değiştirilmesi yeterlidir.
- Buzların kokmasını önlemenin diğer bir yolu kapalı kaplar ya da tek kullanımlık buz dondurma poşetleri kullanmaktır. Havanın ve ortamdaki kokuların buz ile temasını önleyen bu kaplarda, koku ve lezzet değişimine neden olmadan buz hazırlanabilir.
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