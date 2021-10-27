Buzdolabındaki et, süt, yağ gibi kokular nasıl gider? Koku filtresi nasıl temizlenir?

Buzdolabında belli başlı bazı yiyecekler sebebiyle bazı durumlarda istenmeyen kötü kokular oluşabilmektedir. Özellikle zamanında müdahale edilmez ise çok daha ciddi bir koku meydana getirebiliyorlar. Bu da ilerleyen dönemlerde buzdolabının birtakım sorunlar yaratmasına sebep olabilir.

BUZDOLABINDAKİ ET, SÜT, YAĞ GİBİ KOKULAR NASIL GİDER?

Özellikle buzdolabı içinde et ve süt ile beraber yağ gibi kokular yaygın olarak yaşanır. Bu kokulardan kurtulmak için ise birtakım doğal yöntemler bulunmaktadır.

- Elma sirkesi su ile karıştırılmak suretiyle buzdolabına yerleştirilebilir.

- Eğer sirke kokusu istenmiyor ise, o zaman bir kaba bir miktar karbonat koyarak buzdolabına yerleştirilebilir.

- Çay bardağına ya da küçük bir kap içerisine bir miktar süt ekleyerek ağzı açık bir şekilde buzdolabında tutulabilir.

- Bir yemek kaşığı kadar çay posası buzdolabı içerisinde tutulabilir.

- Türk kahvesinin içine pirinç taneleri atmak suretiyle buzdolabı içinde bekletilebilir.

- Türk kahvesi çekirdekleri de yine buzdolabı içerisinde kötü kokuyu hapseder.

- Bir pamuk parçası üzerine vanilya dökmek suretiyle, buzdolabına kenarında tutulabilir.

- Ağzı açık bir şekilde bir kase yulaf ezmesi konabilir.

- Sıra dışı olmasına rağmen mangal kömürü yerleştirmek de oldukça etkilidir.

- Limon dilimlerini kesmek suretiyle bir kap içerisinde buzdolabında bekletilebilir.

Bu şekilde görüldüğü gibi buzdolabı içerisindeki kötü kokuyu uzaklaştırmak adına birçok farklı çözüm yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birini ya da birden fazlasını farklı zaman dilimlerinde uygulamak mümkündür.

BUZDOLABINDAKİ KOKU FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

Bakteri ile beraber küf nedeniyle buzdolabında bir takım istenmeyen kötü kokular ortaya çıkabilir. Bu konuda yapılması gereken sirke ile silmek suretiyle temizlik yapılmasıdır. Özellikle sünger üzerine doğal bir sirke ekleyerek dikkatli bir şekilde temizlik gerçekleştirmek mümkündür. Böylece buzdolabında ulaşılmak istenen en zor kısımlara dahi erişmek suretiyle, buzdolabındaki koku filtresi temizlenebilir.