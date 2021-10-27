Buzdolabı soğutmuyorsa ne yapılmalı? Çalışan buzdolabı neden tam soğutma yapmaz?

Günümüzde artık yüksek bir teknoloji kapsamında öne çıkan buzdolapları, aynı zamanda birçok farklı sorun yaratabilmektedir. Hassas bir yapıya sahip olmaları ile beraber değişik sebeplerden dolayı soğutmaması durumu ciddi bir problem olarak ön plana çıkar. Tabii sadece bu değil aynı zamanda farklı miktarlarda tam olarak soğutmama durumu da istenmeyen etki içerisinde geliyor.

BUZDOLABI SOĞUTMUYORSA NE YAPILMALI?

Buzdolapları soğutmadığı zamanlarda yapılması gereken belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. Özellikle ilk olarak ısı ayarı bir tık yükseltilmesi gerekmektedir. Bu durum buzdolabında güncelleme yaratabilir ve yeniden soğutmaya başlayabilir. Aynı zamanda buzdolabının açma kapama düğmesine basmak gerekir. Eğer bu işlemler neticesinde buzdolabında herhangi bir düzelme söz konusu değil ise, o vakit mutlaka bir uzmandan destek almak gerekmektedir. Zira sebep özellikle kodlama veya mekanik ile beraber beyin kısmında ortaya çıkmış olabilir. O yüzden bireysel ele alınacak çözüm yöntemleri, buzdolabında daha ciddi bir sorun yaratabilir.

ÇALIŞAN BUZDOLABI NEDEN TAM SOĞUTMA YAPMAZ?

Buzdolabı çalışırken tam istenilen soğutma yapmayabilir. Tabii bunun belli başlı bazı nedenleri bulunmaktadır.

- Özellikle buzdolabında su kanalları mevcuttur. Eğer bu kanallar üzerinde tıkanma söz konusu ise buzdolabında tam olarak soğutmama sorunu meydana gelir.

- Aynı zamanda buzdolabının uzun bir süre açık kalması, buzdolabının soğutmama nedenleri içerisinde yer alabilmektedir. O yüzden eğer buzdolabının ikaz uyarısı yok ise, mutlaka kapağın kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Diğer yandan uzun bir süre elektriklerin gitmiş olması ve gelmemesi de yine bu durumu yaratabilmektedir.

- Buzdolabı soğutma ayarının yanlış şekilde ayarlanması da buna neden olabilir.

Elbette tüm bunlar genel sorunlar içerisinde yer almaktadır. Bunun dışında mekanik birtakım problemler olabilir ya da parça sorunu da meydana gelebilir. Neden ne olursa olsun problemin net olarak ortaya çıkarılması için profesyonel bir destek almak gerekmektedir.