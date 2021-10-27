Buzdolabı neden su akıtır? No frost buzdolapları alttan su akıtması nasıl önlenir?

Buzdolaplarında belli başlı bazı nedenlerden dolayı akıtma problemi ortaya çıkar. Bu problem özellikle yapılan bazı bireysel hatalardan meydana gelmektedir. Tabii elbette buzdolabı üzerinde de yaşanan birtakım sorunlar, buzdolabında su akıtma problemi ne ortaya çıkarabilmektedir.

BUZDOLABI NEDEN SU AKITIR?

Buzdolaplarında su akıtma problemi genel olarak yemeklerin sıcak konmasından kaynaklanır. Yani diğer bir ifade ile yiyecekler buzdolabına çok sıcak ya da çok soğuk yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde buzdolabının iç kısmı üzerinden terleme ile beraber su akıtma durumu ortaya çıkar. Eğer arka duvarlarda ayrıca karlanma veya buzlanma gibi durum meydana gelmiş ise, kar-buz eritme işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Tabii yemekler belli bir süre boyunca soğuması için dışarıda bekletilmeli ve buna bağlı olarak buzdolaplarına yerleştirilmelidir.

NO FROST BUZDOLAPLARI ALTTAN SU AKITMASI NASIL ÖNLENİR?

Farklı sebeplerden dolayı NoFrost buzdolapları alttan su akıtma durumu ortaya çıkarmaktadır. Sebze meyve kısmında buzdolabındaki nemin dışarı atılması için bir bölme bulunur. Bu bölme eğer tıkanır ise o vakit alttan su akıtma durumu ortaya çıkar. Bu gibi durumlara karşı buzdolabının altından su akıtmaması için ele alınması gereken unsurlar söz konusudur.

- Yiyecekler dolaba doğru şekilde yerleştirilmelidir.

- Karlanma ve buzlanmayı önlemek için yemekler dışarı çıkarılmalı ve fiş çekilmelidir.

- Buzdolabının hava menfezi dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.

- Buzdolabının kapağının açık kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir.

- Yemekler mutlaka belirli bir sıcaklıktan ılık noktaya geldiği vakit buzdolabına yerleştirilmelidir.

- Buzdolabı içerisindeki soğutma ayarı kısmının doğru şekilde dereceye getirilmesi gerekir.

Genel olarak bu yöntemleri ele almak suretiyle buzdolabında yaşanan alt bölümdeki akıtma sorununu gidermek mümkündür. Eğer bu yöntemler işe yaramıyor ise o vakit mutlaka profesyonel bir destek almak gerekmektedir. Böylece teknik servis bünyesinde sorun ortadan kaldırılabilir.