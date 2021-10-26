Buzdolabı çalışma prensibi nedir? Buzdolabı nasıl çalışır, nasıl soğutma yapar?

Buzdolapları ev içerisinde en çok kullanılan beyaz eşyalar arasında gelir. Hatta günün 24 saati hiç durmadan çalışması ile beraber, en çok kullanılan beyaz eşya olduğunda söylemek mümkün. Özellikle fiziksel olarak belli bir çalışma prensibi altında buzdolabı çalışır ve etkin bir şekilde soğutma yapar.

BUZDOLABI ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR?

Buzdolabındaki dolaşım sistemi içerisinde hareket eden akışkan bir madde bulunur. Buna hidroflorokarbon denir. Bir kompresör yardımıyla bu madde düzenli olarak döndürülür. Ayrıca ortamın sıcaklığına bağlı olarak gaz ve sıvı halde bulunabilir. Buzdolabı içerisinde yer alan sıvıyı almak suretiyle dışarıya aktarır. Böylece buzdolabındaki sıcak ve soğuk ayarı etkin bir şekilde dengelenir. Aynı zamanda kompresör basınç ile beraber soğutucu maddeyi kondensere sıkıştırır. Diğer bir ifade ile soğutucu madde buzdolabının arka kısmında bulunan döner borulara iletilir.

Basıncı ve yüksek ısısı bulunan bu maddeler, dönel borulardan geçmek suretiyle dışarıya ısı ulaştırır. Böylece dışarıya ısı verirken iç kısımda soğutucu madde soğur. Aynı zamanda buharlaştırıcı tüp üzerinden genleşme gerçekleşir. Buharlaşma işlemi ise evaparatör bölgesinde gerçekleşir. Akışkan madde buharlaşmak suretiyle çevreden ısı alır. Böylece evaporatörün yüzeyi ve çevresi soğur. Genleşme ve ısı ile beraber hava değişimi üzerinden sıcaklık ile soğukluk dengesi yakalanır.

BUZDOLABI NASIL ÇALIŞIR?

Buzdolabı içerisindeki belli başlı unsurlar üzerinden aşamalı olarak çalışır.

- Kompresör gaz haldeki soğutucu sıkıştırır ve basıncı yükseltir. Dolabın dışında kalan borulara doğru iletir.

- Borularda bulunan sıcak hava odadaki serin havaya karışır.

- Yüksek basınçta yer alan sıvı borular üzerinden daha fazla soğur.

- Böylece dolabın içerisindeki ısı alınır ve buzdolabının önemli oranda soğuması sağlanır.

BUZDOLABI NASIL SOĞUTMA YAPAR?

Buzdolabı genel olarak kompresör üzerinden gerçekleşen gaz sıkışması ve basınç ile beraber, borular üzerinden ısı değişimi noktasında soğutma yapar. Genel olarak kısa ve kolay yoldan bu şekilde anlatmak mümkün.