BuzdolabÄ± kullanÄ±rken ayarÄ±nÄ±n ideal ÅŸekilde olmasÄ± soÄŸutma kapasitesini iyi kullanmak ve tÃ¼keticinin kullanÄ±m ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸtirmek amacÄ±yla belirlenmektedir.Â Â

BUZDOLABI AYARI KAÃ‡TA OLMALI? Â

BuzdolabÄ± kullanÄ±rken en ideal ÅŸekilde kullanabilmek iÃ§in buzdolabÄ±nÄ±n kullanÄ±m durumuna ve mevsimsel deÄŸiÅŸikliklere gÃ¶re ayarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir. BuzdolabÄ± ayarÄ± + 4 derece ve - 18 derece arasÄ±nda bulunmasÄ± gerekmektedir. KullanÄ±mdan kullanÄ±ma fark olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda artÄ± 2 dereceye gÃ¶re de ayarlama yapÄ±labilmektedir.Â

Yaz aylarÄ±nda soÄŸutma derecesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± ihtiyacÄ±ndan dolayÄ± +2 ve - 20 aralÄ±ÄŸÄ±nda ayar yapÄ±lmasÄ± Ã¶nerilmektedir. BuzdolabÄ± ayarÄ± yapÄ±lÄ±rken istenilen soÄŸutma derecesi de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak ayarlama yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Marka ve Ã§eÅŸidine gÃ¶re deÄŸiÅŸen ayarlamalarda ortalama +2 ile - 20 yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarda tavsiye edilmektedir.Â

BuzdolabÄ±nÄ±n iÃ§ kÄ±smÄ± iÃ§in kullanÄ±lan birim artÄ± ÅŸeklinde kullanÄ±lÄ±rken buzdolabÄ±nÄ±n dondurucu kÄ±smÄ±nÄ±n ise eksi birim ile ayarlanmasÄ± Ã¶nerilmektedir. Dondurucu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n - 18 altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesi kullanÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan gÄ±dalarÄ±n muhafaza edilmesi iÃ§in Ã¶nemlidir. Yaz aylarÄ±nda dondurucu kÄ±smÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼nse - 20 aralÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± daha uygun olabilmektedir. BuzdolabÄ± ayarÄ± yapÄ±lÄ±rken bulunan ortamÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶z ardÄ± edilmemelidir.Â Â

YAZ VE KIÅž AYLARINDA BUZDOLABI KAÃ‡ DERECEYE AYARLANMALIDIR? Â

Yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±caklÄ±k arttÄ±ÄŸÄ± zamanlarda soÄŸutma kapasitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi iÃ§in +2 ile - 20 derecesine ayarlanabilmektedir. +4 ile - 18 derecelerine normal havalarda kullanÄ±lÄ±rken +6 ve - 18 derecelerinde ise verimli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. BuzdolabÄ± ayarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± buzdolabÄ± dijital veya normal olmasÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebildiÄŸi gibi buzdolabÄ±nÄ±n marka ve Ã§eÅŸidine gÃ¶re de deÄŸiÅŸebilmektedir.Â

BuzdolabÄ± ayarÄ±nÄ±n iÃ§erisindeki gÄ±dalarÄ±n yoÄŸunluÄŸuna ve buzdolabÄ± kapaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§ma kapama sÄ±klÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re de ayarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi gerekebilmektedir. TÃ¼keticilerin belirlenen rakamlar aralÄ±ÄŸÄ±nda ayarlarÄ±nÄ± yapmalarÄ± ve kullanÄ±m koÅŸullarÄ±na gÃ¶re de ayarlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek mevsime uygun ÅŸekilde kullanÄ±m elde etmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r.