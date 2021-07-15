Burhan İsminin Anlamı Nedir? Burhan Ne Demek? Burhan Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Burhan, ülkemizde popüler olan isimlerden biridir. Türkiye'de bu ismi yaklaşık 65 bin kişi kullanmaktadır.

Burhan İsminin Anlamı Nedir? Burhan Ne Demek?

Burhan isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Reddedilmesi imkansız olan açık kanıt.

İkinci Anlamı: Bir davayı sonuca ulaştıran delil

Üçüncü Anlamı: İnsanın hak ile batıl arasındaki ayrımı görmesini sağlayan işaret, emare

Burhan İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 4

Renk sembolü: Bordo

Burhan İsminin Analizi

Harf analizine göre Burhan isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Verdiği sözleri daima tutar.

2- Şiire ve diğer sanat dallarına yatkındır.

3- İnsanlarda dürüstlüğe önem verir.

Burhan Adının Kökeni

yüzyılda literatüre giren Burhan ismi, Arapça kökenlidir.

Burhan İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Emirhan

2- Ayhan

3- Kamuran

4- Serdar

5- Beyhan

6- Demircan

7- Murathan

8- Cengizhan

Burhan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Burhan ismi, Kur’an-ı Kerim'in 4. suresi olan Nisa Suresinde geçmektedir. Nisa Suresinin 174. ayetinde insanlara Allah katında güçlü bir kanıt ve apaçık bir nur indirildiği bildirilir.