Burç İsimleri Nelerdir? Burç İsimleri Nereden Geliyor Ve Mitolojik Kaynakları

Yılın farklı aylarına karşılık gelen 12 takımyıldız olan zodyak işaretleri olarak bilinir.



Burç İsimleri Nelerdir?



Zodyak kavramı MÖ 2. binyılda Babil'de ortaya çıktı ve daha sonra Helenistik (Antik Yunan), Roma ve Mısır kültüründen etkilendi. Bu, 12 zodyak sembolünün 12 Ev, çeşitli gezegenlerle ilişkili farklı deneyim alanları ve dört klasik element (Toprak, Hava, Su ve Ateş) ile ilişkilendirildiği bir gelenek karışımı ile sonuçlandı. Bunlar;

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Alameti Koç Yunan mitolojisinde Altın Post sağlanan 30 ° gök boylam ° 0 kapakları, Chrysomallus dayanmaktadır Ram ile temsil edilir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Alameti Koç Yunan mitolojisinde Altın Post sağlanan 30 ° gök boylam ° 0 kapakları, Chrysomallus dayanmaktadır Ram ile temsil edilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler burcu, göksel boylamın 60° ila 90°' sini kapsar ve İkizler tarafından temsil edilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): 90° ila 120° gök boylamını kapsayan Yengeç, Yengeç veya Hydra ile mücadelesi sırasında Herkül'ü taciz eden Yunan mitolojisinden dev bir yengeç olan Karkinos ile temsil edilir.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos ) : 120° ila 150° gök boylamını kapsayan Aslan burcunda doğanlar, Yunan mitolojisindeki Nemean Aslanı, delinmez bir derisi olan bir aslan olan Aslan burcunu taşırlar.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): 150° ila 180° gök boylamını kapsayan Başak burcu, Kız ile temsil edilir.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim ): Terazi burcu 180° ila 210° gök boylamını kapsar. Themis'in elindeki Adalet Terazisine, ilahi yasa ve geleneğin Yunan kişileşmesine ve Lady Justice'in modern tasvirlerine ilham kaynağı olan Terazi sembolü ile temsil edilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım ): Akrep burcu 210° ila 240° gök boylamını kapsar. Akrep, Yunan mitolojisinde Orion'u öldürmek için Gaia tarafından gönderilen dev bir akrep olan Scorpius'a dayanan Akrep tarafından temsil edilir.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık ): Yay burcu 240° ila 270° gök boylamını kapsar ve Okçu tarafından temsil edilir.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak ): Oğlak burcu 270° ila 300° gök boylamını kapsar ve Dağ Deniz Keçisi ile temsil edilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): 300° ila 330° gök boylamını kapsayan Kova, Su Taşıyıcısı ile temsil edilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burcu 330° ila 360° gök boylamını kapsar ve Balık ile temsil edilir.

Doğal olarak, modern psikolojinin, biyolojinin ve astronominin doğuşu, kişiliklerimizin doğum işaretleri, yıldızların veya gezegenlerin konumu tarafından belirlendiği fikrini tamamen geçersiz kılmıştır. Bugün gerçek elementler, gezegenlerin hareketleri ve evreni yöneten güçler hakkında bildiklerimiz göz önüne alındığında, astroloji artık batıl inançtan biraz daha fazlası olarak biliniyor.



Burç İsimleri Nereden Geliyor ve Mitolojik Kaynakları Nelerdir?



Astronomi, resmi olarak Oxford Sözlüğü tarafından gök cisimleri, uzay ve bir bütün olarak fiziksel evrenle ilgilenen bilim dalı olarak tanımlanır.



Astroloji, astronomiye çok benzemesine rağmen, tartışmasız daha karmaşık ve nesneldir. Astroloji, insan ilişkileri ve doğal dünya üzerinde bir etkiye sahip olduğu yorumlanan gök cisimlerinin hareketlerinin ve göreceli konumlarının incelenmesidir.



Antik Tarih Ansiklopedisi'ne göre, Birinci Babil Hanedanlığı'nın altıncı kralı olan Hammurabi, "Hammurabi kanunları kanununu, 282 kuralın bir derlemesini oluşturdu, ticari etkileşimler için standartlar oluşturdu ve adaletin gereklerini yerine getirmek için para cezaları ve cezalar belirledi". Hammurabi, toplumda kanun yapımı için adil bir sistem yaratmak için tarihteki ilk kanun kanununu oluşturmuştur.



Babillilerin sabit yıldızların ve çeşitli takımyıldızların haritasını çıkardıkları biliniyordu. Takımyıldızlara isimler verildi ve belirli zodyak işaretlerinden önce, her takımyıldız boyunca görünen gezegensel hareketin önemli olduğu ortaya çıktı. Babilliler 12 aylık bir takvim izlediler, bu yüzden her aya bir burç atadılar. 4000 yıldan fazla bir süre önce yaşamış olan Babillilerin inançları ve gözlemleri günümüzün zodyak işaretlerini ortaya çıkarmıştır.