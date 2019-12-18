Burak isminin anlamı nedir? Burak ne demek

Türkiye'de yaygın olarak bulunan Burak ismi, manasını ve beraberinde Burak ne demek sorusunu da gündeme getirebilmektedir.

Burak isminin anlamı, temiz ve berrak olan demektir. Ayrıca dürüstlük anlamı da taşıdığı bazı kaynaklarda söylenmiştir.

Burak ismi Arapça kökenlidir. TDK'da ''Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.'' sözlük anlamı yer almaktadır.

Burak İsminin Özellikleri

Güçlü sezgilere sahiptir. Duygusallığı ön planda tutar, mantığı daha sonra düşünür. Hayatında sevgiyi eksik etmeyendir. Nefreti hayatından söküp atmış kimsedir. Öfkesini kontrol edebilen kişiliğe sahiptir.

Burak ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Ancak bu durum ismin caiz olmadığını göstermez.