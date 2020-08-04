Bunlara dikkat! Riskli gebelik tehlikeniz varsaâ€¦

AÃ§Ä±k havadan yararlanmak yanÄ±nda, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan da yararlanmak vÃ¼cudun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gereklidir. D vitamini vÃ¼cutta Ã¼retilen tek vitamin Ã§eÅŸididir. Ciltten gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±, bu vitamin Ã¼retiminde gereklidir. Ancak sÄ±cak Ã§arpmalarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olmak gereklidir. Ã–zellikle Ã¶ÄŸle zamanÄ± sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 35 santigrat derece Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã¶ÄŸle saatlerinde gÃ¶lge yerlerde zaman geÃ§irmek iyi olacaktÄ±r. GÃ¼neÅŸin kaybolmadÄ±ÄŸÄ± ancak yakÄ±cÄ± etkisinin azaldÄ±ÄŸÄ± akÅŸama doÄŸru aÃ§Ä±k havada yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapmayÄ±, hamilelere Ã¶nermekteyiz. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n belirgin dik geldiÄŸi Ã¶ÄŸle saatlerinde daha Ã§ok aÃ§Ä±k havada kalmak zorunda olan gebelere yÃ¼ksek koruma faktÃ¶rlÃ¼ gÃ¼neÅŸ koruyucu kremler Ã¶neriyoruz. Burada gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± gerekli Ã¶lÃ§Ã¼de almak iÃ§in yarÄ±m saat yeterli olacaktÄ±r. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin diÄŸer bir faydasÄ±, doÄŸuma hazÄ±rlÄ±k ve genel saÄŸlÄ±k iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemli olan, kas gÃ¼Ã§lerini arttÄ±rmasÄ± ve doÄŸru soluk alÄ±p verme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± arttÄ±rmasÄ±dÄ±r. BilindiÄŸi gibi doÄŸru soluk alÄ±p verme, doÄŸum olayÄ±nda gerekli bir olgudur. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmanÄ±n diÄŸer faydasÄ±, vÃ¼cudun ÅŸeker dengesini saÄŸlamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmasÄ±dÄ±r. Bu konu, Ã¶zellikle gebelik ÅŸekeri hastalÄ±ÄŸÄ±ndan muzdarip kadÄ±nlar iÃ§in Ã¶nemlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ diyete egzersiz eklenmedikÃ§e kan ÅŸekeri hedeflerini tutturmak zorlaÅŸmaktadÄ±r.

GÃ¼nde mutlaka 3 litre su iÃ§ilmeli

SÄ±cak havada, Ã¶zellikle kuru iklimi olan yerlerde sÄ±vÄ± ihtiyacÄ± belirgin ÅŸekilde artmaktadÄ±r. Onun iÃ§in yaz aylarÄ±nda hamilelerin yaklaÅŸÄ±k 3 litre su tÃ¼ketmelerini Ã¶nermekteyiz. GÃ¼nde bir kez mineral de almak iÃ§in maden suyu tÃ¼ketimi, bu gÃ¼nlÃ¼k tÃ¼ketime dahil edilebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ vÃ¼cudumuzdaki saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§in Ã¶nemli deÄŸiÅŸik biyokimyasal olaylarda gÃ¶revli olan enzimlerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, minerallere de gereksinim duymamÄ±za neden olmaktadÄ±r. Tabii ki mineraller sadece maden suyu iÃ§eriÄŸinde deÄŸillerdir. SÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerindeki kalsiyum, tuz ve deniz Ã¼rÃ¼nlerindeki iyot, susamdaki selenyum, kÄ±rmÄ±zÄ± ette daha Ã§ok bulunan demir, yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler ve baklagillerde bulunan magnezyum, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rnekten birkaÃ§Ä±nÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r. Sebzeler aÃ§Ä±sÄ±ndan ulaÅŸÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸundan, yaz aylarÄ±nÄ± bu konuda daha iyi deÄŸerlendirmek gereklidir.Â Â

Hamilelerin yÃ¼zmesi sakÄ±ncalÄ± mÄ±?Â Â Â Â Â Â

Yaz aylarÄ±nda gebe kadÄ±nlar tarafÄ±ndan sÄ±k sorulan sorulardan biri, yÃ¼zmenin riskli olup olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. BilindiÄŸi gibi, vÃ¼cutta Ã§ok sayÄ±da kas grubunu Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÃ¼zme sporu, en saÄŸlÄ±klÄ± sporlardan biridir. Gebeler iÃ§in de faydalÄ±dÄ±r. Ã–zellikle belirgin dalgasÄ± olmayan denizde yÃ¼zmek, en saÄŸlÄ±klÄ±sÄ±dÄ±r. YalnÄ±z havuzlar iÃ§in, her zaman aynÄ± fikirde deÄŸiliz. KalabalÄ±k ve su deÄŸiÅŸiminin az olduÄŸu havuzlarda, vÃ¼cudun enfeksiyonlara karÅŸÄ± daha aÃ§Ä±k olduÄŸu da bir gerÃ§ektir. Bu ÅŸekildeki havuzlardan gebeler uzak durmalÄ±dÄ±r.

Uzun yola Ã§Ä±kmak riskli mi?

DiÄŸer sÄ±k sorulan sorulardan biri, yolculuklar daha Ã§ok yaz aylarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ±ndan, gebelerin uzun yola Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± risklerdir. Bu konuda en Ã¶nemli risk, 3-4 saatten daha uzun yollarda uzun sÃ¼re hareketsiz oturur pozisyonda bulunan gebenin vÃ¼cudunda sÃ¼rekli hareket etmesi gereken kanÄ±n bacaklarda toplanmasÄ±nÄ±n ve hareketsiz kalan kandaki pÄ±htÄ±laÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan kaynaklÄ±dÄ±r. PÄ±htÄ±laÅŸma, normalde organizmanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kan kaybÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± bir savunma mekanizmasÄ±dÄ±r. Ancak gebede doÄŸumda kan kaybÄ±na karÅŸÄ± vÃ¼cudun Ã¶nceden aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlerden olan pÄ±htÄ±laÅŸma sisteminin daha kolay aktifleÅŸmesi, bazÄ± sorunlarÄ± beraberinde getirebilir. Uzun sÃ¼re hareketsizlik durumlarÄ±nda bacak ve kasÄ±k damarlarÄ±nda pÄ±htÄ±laÅŸmanÄ±n artmasÄ±, pÄ±htÄ±larÄ±n buradan koparak akciÄŸerlerin damarlarÄ±nÄ± tÄ±kayarak yaÅŸamsal riskleri arttÄ±rmasÄ±na neden olabilir. Bu nedenle, uzun yola Ã§Ä±kmasÄ± mecburi olan, Ã¶zellikle gebeliÄŸinin ikinci yarÄ±sÄ±nda bulunan kadÄ±nlarÄ±n yolculukta saatte bir 10 dakika mola vererek ayaÄŸa kalkÄ±p yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Ä°stenmeyen pÄ±htÄ±laÅŸma sistemi aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±, daha Ã¶nceden benzer olaylarÄ± yaÅŸayan, damar sertliÄŸi Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olan, obez olan, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± olan, travma geÃ§irmiÅŸ ve/veya hastanede uzun sÃ¼re kalan, nefrotik sendrom gibi pÄ±htÄ±laÅŸmayÄ± arttÄ±ran bÃ¶brek hastalÄ±ÄŸÄ± olan gebelerde daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmektedir.

AstÄ±mÄ± olanlar dikkat!

Ã–zellikle astÄ±m gibi kronik solunum yolu hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan gebelerin, Covid-19 salgÄ±nÄ± etkilerinin devam ettiÄŸi bu zamanlarda daha dikkatli olmalarÄ± gerekir. Zaten var olan solunum sorununa bir de akciÄŸerleri derinden etkileyen virÃ¼s enfeksiyonunun eklenmesi, klinik tabloyu aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rabileceÄŸinden, astÄ±m ve benzeri solunum yolu hastalÄ±ÄŸÄ± olan gebelerin virÃ¼s enfeksiyonu Ã¶nlemlerine daha fazla dikkat etmesini Ã¶nermekteyiz.