Bulutsuzluk Özlemi - Sözlerimi Geri Alamam akor ve gitar ritimleri

Bb F

Sözlerimi geri alamam

Gm Dm

Yazdığımı yeniden yazamam

Eb Bb

Çaldığımı baştan çalamam

F

Bir daha geri dönemem

Bb F

Sözlerimi geri alamam

Gm Dm

Yazdığımı yeniden yazamam

Eb Bb

Çaldığımı baştan çalamam

F

Bir daha geri dönemem

Bb F

Hiç bir kere hayat bayram olmadı ya da

Gm Dm

Her nefes alışımız bayramdı

Eb Bb

Bir umuttu yaşatan insanı

F

Aldım elime sazımı

Cm F

Yine aşınca çayın suyu boyunu

Bb Eb Gm F Eb

Belki yeniden karşıma çıkacaksın

Cm F Bb

Göz göze durup bakınca göreceğiz

Eb Gm F Eb Dm Bb F

Neyiz ve nerelerdeyiz bilemiyoruz, şimdi