Bulimia hastalığı nedir, nasıl geçer? Bulimia belirtileri ve tedavisi

Yeme bozukluğu ve zihinsel sorunları bir arada barındıran bulimia hastalığı günümüzde özellikle pandemi etkisiyle sık rastlanılan sorunlar arasında yer almaya başladı. Pek çok kişi bulimia olduklarını fark etmediğinden teşhisi ve tedavisi için ileri seviyeyeye ulaşmış olabilirler. Bu nedenle bulimia belirtilerini taşıyan kişilerin bir an önce bir sağlık kuruluşundan yardım alması önerilir. Peki, bulimia nedir, nasıl geçer? İşte bulimia hastalığı belirtileri ve tedavisi...

Bulimia nedir?

Bulimia bir yeme bozukluğu ve zihinsel sağlık durumudur. Bulimiası olan kişiler, çok kısa sürede çok fazla yemek yedikleri (tıkınırcasına yeme) ve sonra kendilerini hasta ettikleri, müshil gibi ilaçlar kullandıkları veya aşırı egzersiz yaptıkları dönemler yaşarlar. Herkes bulimia alabilir, ancak 13 ila 17 yaş arasındaki gençlerde daha yaygındır.

Bulimia hastalığı belirtileri nelerdir?

Bulimia belirtileri şunları içerir:

Kısa sürede, genellikle kontrol dışı bir şekilde çok miktarda yemek yeme alışkanlığı,

Kendinizi kusturmak, müshil kullanmak veya kilo almaktan kaçınmak için aşırı miktarda egzersiz yapmak,

Kilo alma korkusu,

Kilonuz ve vücut şekliniz hakkında çok endişeli olmak,

Ruh hali değişiklikleri - örneğin, çok gergin veya endişeli hissetmek,

Bu semptomların bir başkasında fark edilmesi kolay olmayabilir çünkü bulimia insanların çok gizli davranmasına neden olabilir.

Bulimia hastalığı neden olur?

Bulimia ve diğer yeme bozukluklarına neyin neden olduğunu tam olarak bilinmiyor. Ancak aşağıdaki durumlarda yeme bozukluğuna yakalanma olasılığınız daha yüksek olabilir:

Sizin veya ailenizin bir üyesinin yeme bozuklukları, depresyon veya alkol veya uyuşturucu bağımlılığı geçmişi varsa,

Yeme alışkanlıklarınız, vücut şekliniz veya kilonuz nedeniyle eleştirildiyseniz,

Zayıf olmakla aşırı ilgileniyorsanız, özellikle de toplumdan veya işinizden baskı hissediyorsanız,

Kaygınız, düşük özgüveniniz veya takıntılı bir kişiliğiniz varsa

Bulimia hastalığı tedavisi

Bulimia'dan kurtulabilirsiniz, ancak bu zaman alabilir ve iyileşme yöntemi herkes için farklıdır.

Tedavi planınız size özel olacak ve depresyon veya anksiyete gibi ihtiyaç duyabileceğiniz diğer destekleri de doktorunuz önerebilir.

18 yaşın altındaysanız, muhtemelen doktorunuz size aynı zamanda bir aile terapisti önerecektir.