Bulaşık Makinesi tableti neden eritmez? Bulaşık Makinesi deterjanı neden atar?

Gün içerisinde yoğun olarak çalışan en önemli beyaz eşyalar arasında bulaşık makinesi gelir. Yüksek teknolojiye sahip olması ile beraber aynı zamanda bu cihazlar hassastır. Özellikle birtakım nedenler doğrusunda bulaşık makinesi tableti eritmeyebilir. Aynı zamanda bulaşık makinesi deterjanı atabilir.

Bulaşık Makinesi Tableti Neden Eritmez?

Bulaşık makinesinde tablete eritme nedeni birçok farklı durumdan dolayı ortaya çıkabilir. Önemli olan bu konuda sorunu tespit etmek ve buna bağlı olarak çözüm yöntemleri uygulamaktır.

- Su akışı az ise bu sorun yaşanabilir.

- Program seçimi ve yanlış deterjan kullanımı neden olabilir.

- Alt tarafa büyük eşyaların yerleştirilmesi ile aralarda kalan bulaşık tableti erimeyebilir.

- Pervanenin dönmesine herhangi bir durum sebep oluyor ise bulaşık deterjanı erimez.

Bu şekilde yukarıda verilen farklı nedenlerden dolayı bulaşık makineleri tablet eritme sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Tabii yüksek teknolojiye sahip sistemler olduklarından dolayı, bulaşık makineleri üzerindeki kodlama hatası da buna sebep olabilir. Böyle durumlarda yapılması gereken mutlaka uzman bir yetkili servis bünyesinde destek almaktır.

Bulaşık Makinesi Deterjanı Neden Atar?

Bulaşık makinesi deterjanı atması sebepleri genelde kodlama hatası üzerinden ortaya çıkabilmektedir. Beyinden gelen komut ile beraber röleler devreye girmek suretiyle bulaşık deterjanını serbest bırakır. Böylece deterjan kazana düşmesi ile beraber düzgün biçimde temizlik gerçekleşir. Fakat bu konuda röleler gerekli görevleri yerine getirmediği takdirde, bulaşık makinesi deterjanı atma sorunu yaşanabilir. Özellikle filtreler tıkandığı vakit makine içerisine herhangi bir şekilde su ulaşmaz. Bu şekilde de yine makine deterjanı atma konusunda problem yaratabilir.

Bulaşık Deterjanı Tableti Eritme ya da Atma Sorununda Ne Yapılmalıdır?

Bulaşık deterjanı tableti eritme ile beraber aynı zamanda atma gibi sorunlar yaygın yaşanan problemler içerisinde gelir. Böyle durumlarda yapılması gereken en önemli husus ilgili servis üzerinden destek almaktır. Böylece sorun kısa süre içerisinde ortadan kaldırılabilir.