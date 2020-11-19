Bulaşık makinesi tableti ile fırın temizliği nasıl yapılır?

Bu tabletler, bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapmanın yanı sıra fırındaki yağ ve yiyecek kalıntıları üzerinde de etkili. Ayrıca yapışkan lekelerin temizlenmesine yardımcı olur. Peki fırınınızı bulaşık makinesi tableti ile nasıl temizleyebilirsiniz? İşte cevabı...

- Fırınınızın pırıl pırıl olması için ilk olarak bir veya duruma göre iki bulaşık makinesi tabletini, bir kase ılık suyla ıslatın. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta; jel kapsüllerini değil, sıkıştırılmış toz kapsülleri kullanmak.

- Tableti, ılık suya batırın. Suyu iyice çekmesini sağlayın. Ardından, fırınınızı ıslanan tabletle ovalayın. Bunun için sünger kullanmanıza gerek yok.

- Daha sonra tableti düz bir şekilde fırına koyun ve avucunuzun iç kısmıyla dairesel hareketlerle ovalayın. Burada eldiven kullanmanız faydalı olacaktır.

- Fırını temizlediğiniz sırada tablet kurursa, tekrar ılık suyla ıslatın. Ayrıca fırınınızın cam kısmını da bu şekilde temizleyebilirsiniz. İşiniz bitince, kalıntıları nemli bir bezle güzelce silin.

- Bu tabletlerle çamaşır makinenizi de temizleyebilirsiniz. Bunun için deterjan tabletin üzerindeki koruyucuyu çıkarın ve makinenizin deterjan bölümüne yerleştirin. Çamaşır makinesini boş bir halde, 40 derecede çalıştırın. Böylece çamaşır makinesinde biriken bakteri, kir ve kötü kokudan kurtulabilirsiniz.