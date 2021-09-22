Bulaşık makinesi suyu boşaltmıyor, ısıtmıyor ya da almıyor sorunlarının sebepleri nelerdir?

Bulaşık makinelerinde farklı arızalar zaman zaman oluşabilir. Bunlar suyu boşaltmaması, ısıtmaması veya su almamasıdır. Bu gibi durumların bazı nedenleri olduğu gibi çözümleri de mümkündür.

Bulaşık Makinesi Suyu Boşaltmıyor Sorununun Sebepleri Nelerdir?

Bulaşık makinelerinde görülen arızalardan birisi de suyu boşaltmamasıdır. Bu gibi durumlarda makinenin suyu süzülmemekte ve makine kullanım dışı olmaktadır. Bunun iki farklı sebebi olabilir. Bunlardan birisi süzgeçlerin kireçlenmesidir. Bunun dışında süzgeçlerin tıkanması da makinenin suyu boşaltmamasına neden olabilmektedir.

Bu gibi sorunlarda bulaşık makinesinin süzgecinin temizlenmesi gerekir. Yapılan temizlik sonrasında ise kullanılan program iptal edilmeli ve tekrar başlatılmalıdır.

Bulaşık Makinesi Suyu Isıtmıyor Sorununun Sebepleri Nelerdir?

Bulaşık makinelerinde görülen problemlerden birisi de suyu ısıtmamasıdır. Bulaşık makinesinin suyu ısıtmamasının nedeni seçilen programın takılı kalması olabilir. Bunun dışında suyu ısıtmamasının diğer bir nedeni ise seçilen program olabilir. Bu durumda seçilen program iptal edilmeli ve yeniden başka bir program başlatılmalıdır.

Makinenin programını iptal etmeden önce kullanıcıların açma kapama düğmesine elektrik geldiğinden emin olması gerekir. Ardından seçilen program yerine başka bir program açılmalı ve tekrar denenmelidir.

Bulaşık makinelerinde suyu ısıtmamasının bir nedeni de sadece ön program tanımlayarak çalıştırılması olabilir. Sadece ön program ile bulaşık makinesi çalıştırıldığında su ısınmamaktadır. Bu nedenle yoğun programlar gibi uzun programların seçilip çalıştırılması gerekmektedir.

Bulaşık Makinesi Suyu Almıyor Sorunlarının Sebepleri Nelerdir?

Bulaşık makinesinin su almaması makinenin çalışmamasına neden olmaktadır. Buda kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle bulaşık makinelerinin çalışması öncelikle gerektiği kadar suyu alabilmesi ile bağlantılı olmaktadır. Bu nedenle makineler gerektiği kadar su almaz ise çalışamazlar. Makinenin su almamasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenler şunlardır:

- Su giriş valfinin bozulması,

- Makinede temiz su veya tahliye hortumunda oluşan problemler,

- Su akışında meydana gelen arızalar veya musluk arızaları,

- Pompa ve emniyet sivici sorunlar bulaşık makinelerinin su almasına engel olabilmektedir.

Bu gibi nedenler bulaşık makinesinin su almamasına neden olabilmektedir. Bu sorunların giderilmesinin ardından makinedeki su almama problemi çözülecektir.