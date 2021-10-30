Bulaşık makinesi pervanesi neden dönmüyor? Pervane nasıl açılır ve temizlenir?

Belli başlı bazı nedenlerden dolayı bulaşık makinelerindeki pervaneler dönmeyi bırakır. Böyle durumlarda pervane üzerinde meydana gelen sorunlar ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda sorunun giderilmesi için ele alınması gereken birtakım çözüm yöntemleri bulunur.

Bulaşık Makinesi Pervanesi Neden Dönmüyor?

Bulaşık makineleri üzerinden en merak edilen konular içerisinde pervanesi neden dönmediği geliyor. Eğer bulaşık makinesi pervanesi dönmüyor ise o vakit olası sorun fıskiyedeki deliklerin tıkalı olmasıdır. Eğer delikler tıkalı ise o vakit tazyikli su akışı gerçekleşmeyecektir. Bu da doğal olarak pervanenin hareketini güç hale getirmek suretiyle engelleyecek ve hareket ettirmeyecektir. Tabii aynı zamanda pervaneyi döndüren motor sisteminde de arıza olabilir. Bu arıza ile beraber Pervane makine çalıştı andan itibaren herhangi bir şekilde hareket etmez.

Bulaşık Makinesi Pervanesi Nasıl Açılır?

Bulaşık makinesi pervanesini açmak için fıskiyelerin tıkalı olup olmadığı anlaşılmalıdır. Böyle durumlarda fıskiye kısımları dikkatli bir şekilde temizlenir. Eğer temizleme konusunda sıkıntı yaşanıyor ve mümkün olmuyorsa, o vakit pervanesi çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Tabii pervane yerine kanallar üzerinden de sorun meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda motor üzerinde yaşanabilecek sorunlar kapsamında mutlaka teknik bir servis desteği almak gerekir. Böylece meydana gelebilecek olan olası sorunlara karşı bulaşık makinesi pervanesi açılır ve sorun giderilir.

Bulaşık Makinesi Pervanesi Nasıl Temizlenir?

En merak edilen konular içerisinde bulaşık makinesi pervanesinin nasıl temizleneceği geliyor.

- Öncelikle makineden düğmesi kapatılmalıdır.

- Daha sonra üst sepetin alt kısmında bulunan pervane, dişli plastik parçasından sola doğru çevirmek suretiyle çıkarılmalıdır.

- Alt sepet çıkarıldığı vakit görünen pervane dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır.

- Musluk altında pervaneler dikkatli bir şekilde yıkanmalı ve delikleri kürdan yardımı ile temizlenmelidir.

- Üst sepetin altındaki pervane dikkatli bir şekilde yerine oturtularak dişliler sağa doğru çevrilmelidir.

- Alt Sepetin altındaki pervane yuvasına oturtmak suretiyle hafifçe ittirmek yeterlidir.