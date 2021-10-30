Bulaşık makinesi neden kurutmaz? Bulaşık makinesi kurutmuyorsa ne yapılması gerekir?

Bulaşık makineleri yüksek teknoloji üzerinden sistemlere sahip olmasına rağmen, aynı zamanda hassas cihazlardır. Herhangi bir nedenden dolayı birtakım farklı problemler meydana gelebilir. Özellikle yıkama ile beraber kurutma süreci içerisinde performans düşüklüğü ya da hiç kurutmama gibi sorunlar oluşabilmektedir.

Bulaşık Makinesi Neden Kurutmaz?

En çok merak edilen konular içerisinde bulaşık makinesinin neden kurutmadığı geliyor. Bu konuda belli başlı bazı sebepler bulunmaktadır.

- Öncelikle parlatıcısı bitmiş olabilir.

- Aynı zamanda parlatıcı ayarı düşük olabilir.

- Yıkama işleminin hemen ardından kapağının açılması bu sorunu yaratır.

- Yanlış program seçimi makinenin kurutma yapmasını engelleyebilir.

- Bulaşık makinesi içerisinde yanlış yerleşim kurutmayı engelleyebilir.

Genel olarak yukarıdaki sebeplerden dolayı bulaşık makinesi kurutma problemi meydana getirebilmektedir. Tabii aynı zamanda kodlama üzerinden birtakım sorunlar meydana gelmiş de olabilir. Böyle durumlarda mutlaka profesyonel çözüm yöntemleri ele alınmalı ve buna göre teknik servis desteği alınmalıdır. Zira bu durum genelde bireysel olarak çözüme kavuşacak sorunlar içerisinde olmayabilir.

Bulaşık Makinesi Kurutmuyorsa Ne Yapılması Gerekir?

Belli başlı bazı çözüm yöntemlerini ele almak suretiyle kurutma yapmayan bulaşık makineleri üzerinden sorun giderilebilir.

- Makinenin iç kısmındaki deterjan konulan haznenin yan tarafında parlatıcı bölümü bulunur. Bu kısmı max yazan seviyeye kadar parlatıcı eklenmelidir.

- Bazı dönemler parlatıcı istenilen katkıyı vermez. Böyle durumlarda parlatıcı ayarı 4 ya da 5'e getirilmelidir.

- Bulaşık yıkama işlemi tamamen bittikten sonra kapak açılmalı ve 10 ya da 15 dakika boyunca buhar çıkışı sağlanmalıdır. Sonrasında kapat tekrar kapatılmalı ve 30 dakika beklendikten sonra yeniden açılmalıdır.

- Mutlaka doğru program seçimi ele alınmalıdır. Özellikle 30 santigrat derecede kısa bir program kurutma sorunu yaratabilir.

- Sepetlerde doğru şekilde yerleşim en önemli hususlardan biridir.

Genel olarak bu yöntemleri ele almak suretiyle bulaşık makinesi içerisindeki kurutma probleminden kurtulmak mümkün.