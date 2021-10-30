Bulaşık makinesi neden çizer? Bardakları, tabakları makine neden çizer, nasıl önlenir?

Bulaşık makineleri en çok kullanılan beyaz eşyalar arasında gelir. Doğal olarak bazı sebeplerden dolayı birtakım sorunlar meydana getirebilmektedirler. Özellikle temizlenen eşyalar içerisinde farklı noktalarında çizikler görülebilmektedir. Bunun belli sebepleri vardır ve yıkama anında bulaşık makineleri içerisinde ortaya çıkar.

Bulaşık Makinesi Neden Çizer?

En çok merak edilen konular içerisinde bulaşık makinesinin neden çizdiği geliyor. Bu konuda bazı sorunlar ön plana çıkmakta ve bu sorunlar üzerinden çözümler bulunmaktadır.

- Eğer bulaşık makinesi çiziyorsa o vakit deterjan bozulmuş olabilir.

- Aynı zamanda bulaşık sepetleri yanlış yerleştirilmiş olabilir.

- Makine içerisine tuz dolumu yapılırken tuz yanlış yere dökülmüş olabilir.

Genelde bu gibi sebeplerden dolayı bulaşık makinesi içerisinde birtakım sorunlar meydana gelebilmektedir. Tabii böyle durumlarda özellikle ilk olarak bulaşık deterjanı değiştirmek gerekir. Aynı zamanda bulaşık sepetleri kontrol edilebilir ve buna göre düzenleme yapılabilir. Diğer yandan bulaşık makinesi içerisinde herhangi bir yerde tuz olup olmadığı da incelenebilir.

Bardakları, Tabakları Makine Neden Çizer?

Özellikle hazne tam olarak kapanmamış ise ya da yanlış tuz dökümü gerçekleşmişse bu sebepten dolayı bardak ve tabaklar çizilir. Tabii aynı zamanda bulaşık deterjanı bozulmuş ise yine tabak ve bardaklar önemli oranda çizilebilir. Böylece zaman içerisinde meydana gelen aşınmalar ve birtakım durumlar ile beraber farklı eşyaları üzerinden de çizilmeler yaşanabilmektedir.

Bardakları, Tabakları Çizimi Nasıl Önlenir?

Bardak ve tabakların çizimini önleyebilmek için öncelikle sorunları ele almak gerekmektedir. Bu sorunlar üzerinden örneğin bulaşık deterjanı değiştirilebilir, tuz eklemesi yapılırken dikkatli bir şekilde bu gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda bulaşık makinesinin kapağı ile beraber haznesinin tam olarak kapanıp kapanmadığı dikkat edilmelidir. Bu ve benzeri durumların önlemini almak suretiyle bulaşık makinesinin çizim sorunu ortadan kaldırılabilir. Tabii eğer daha önemli bir problem var ise mutlaka bir servis bünyesinde destek almak gerekmektedir.