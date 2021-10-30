Bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Doğal yöntemle makine içi temizleme yöntemleri

Bulaşık makinesi; kadınların en önemli kurtarıcıları arasında yer alan ev eşyalarından birisidir. Kalabalık misafirlerin gelmesinden sonra en fazla bulaşık makinesine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden bulaşık makinelerinde yaşanacak en ufak bir problem, bütün temizlik işlerinin aksamasına sebep olabilir. Bulaşık makinesinin ilk günkü çalışmasıyla, aynı şekilde çalışmaları adına temizliklerinin aksatılmadan periyodik şekilde yapılması gereklidir.

Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir?

Bulaşık makineleri; bulaşıkları temizleyen en önemli ev aletidir. Bununla beraber bulaşık makinesinin de sürekli şekilde bakımının ve temizliğinin yapılması önemlidir. Bulaşık makinesinin bulaşıkları daha temiz yıkayıp, daha uzun ömürlü olmaları önemli bir koşuldur. Uzun süreli olarak bakımı yapılmayan bulaşık makineleri, kalıntı ve kötü kokusuyla rahatsız edici bir hal almaktadır.

Bulaşık makinelerinin temizliği adına satın alınabilecek ürünlerin dışında evde kimyasallardan ayrı bir hijyen sağlamak mümkün olmaktadır. Bu şekilde hem sağlıklı hem etkili bir temizliğin sağlanacağı kesindir. Bulaşık makinesi temizliği adına ihtiyaç duyulacak iki malzeme; karbonat ve sirkedir. Beyaz sirke; başka sirkelerden değişik şekilde şeffaf ürünlerden biridir. Koku gideren özelliği yüksek olan sirke, çok kuvvetli bir temizlik malzemesidir.

Doğal Yöntemle Makine İçi Temizleme Yöntemleri

Doğal yöntemler ile bulaşık makinesi olukça kolay şekilde temizlenir. Limon tuzu kullanarak, bulaşık makinesi temizliği yapılabilir. Bununla beraber limon tuzu kireç düşmanıdır. Genel olarak su ısıtıcılarının temizliği için etkili olarak kullanılır. Kireçleri yok ettiğinden ötürü birçok kişi tarafından bulaşık makinesi temizliğinde de tercih edilir. Bulaşık makinesi temizliği adına;

- Bir kap içerisinde 2 bardak beyaz sirke ve 2 yemek kaşığı limon tuzu karıştırılmalıdır.

- Limon tuzunun erimesinden sonra bulaşık makinesi içerisine dökülmelidir.

- Ardından sıcak ayar program seçilerek makine çalıştırılmalıdır.

- Bu biçimde evde bulunan malzemelerle giderde oluşan kireç ve kötü koku giderilecektir.