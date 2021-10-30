Bulaşık makinesi kaç litre su harcar? 4-8 kiloluk çamaşır makinesi ayda ne kadar harcar?

Bulaşık ve çamaşır makineleri özellikleri ve modeli ile beraber kullanım yapısına bağlı olarak farklı miktarlarda su harcamaktadırlar. Ancak aşağı yukarı ele alındığı zaman belli bir miktar üzerinden su tüketildiğini dile getirmek mümkün. Tabii bu durum toplamı üzerinden bakıldığı vakit kaç kişinin bulaşığın veya çamaşırın yıkandığına göre önemli bir değişim yaratabilmektedir.

Bulaşık Makinesi Kaç Litre Su Harcar?

Bulaşık makineleri özellikle elde yıkanan bulaşıklara göre çok daha düşük oranda su harcama özelliğine sahiptir. Hatta bu miktarın önemli bir fatura getirirse yarattığını söylemek mümkündür. Örneğin elde yıkanan su bulaşık makinesine göre 4 veya 5 kat daha fazla harcama yaratmaktadır.

Bu bağlamda bir bulaşık makinesi yıkama başına ortalama 15 litre kadar su harcamaktadır. Tabii bu durum aşağı yukarı belli miktarlarda değişkenlik gösterebilmektedir. 4 kişilik bir aile üzerinden bulaşık yıkama işlemi ele alındığı vakit, makine ortalama 111 litre kadar bir harcama gerçekleştirir. Bu durum hem zamandan kazanç sağlarken hem de yorulmadan ve ciddi anlamda su kaybı olmadan temizlik imkanı vermektedir.

4-8 Kiloluk Çamaşır Makinesi Ayda Ne Kadar Su Harcar?

En çok merak edilen konular içerisinde çamaşır makinesinin ayda ne kadar su harcamış olduğu geliyor. Elbette bu durum yıkanacak olan çamaşır miktarı ile beraber çamaşır makinesinin aldığı hazneye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu konuda 4 ila 8 kilogram arasındaki miktar üzerinden bakıldığında belli bir aralık ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda 40 litre ile beraber 60 litre arasında bir miktarın ön plana çıktığını söylemek mümkün. Mesela net olarak 5 kilogramlık çamaşır makinesi ortalama 40 litre kadar su harcar. 8 kilogram hazneye sahip olan bir çamaşır makinesi ise ortalama 56 kilogram kadar aylık su tüketimi gerçekleştirmektedir.