Bulaşık makinesi filtresi nasıl temizlenir? Doğal yöntemle bulaşık makinesi filtresi kaç günde temizlenir?

Bulaşık makinesi zaman geçtikçe içerisine konulan bulaşıkları temiz bir şekilde yıkamayabilir. Bulaşık makinesinin gerekli temizliği yapabilmesi için ise bulaşık makinesinin içerisinde bulunan filtrenin düzenli aralıklarla temizlenmesi oldukça önemlidir. Bulaşık makinesi filtrelerinin temizlenmesi için kimyasal ürünlerden ziyada doğal ürünlerin kullanılması daha fazla tavsiye edilmektedir.

Bulaşık Makinesi Filtresi Nasıl Temizlenir?

Bulaşık makinesinin bulaşıkları temiz yıkaması için bulaşık makinesi filtresinin de temiz olması gerekmektedir. Bulaşık makineleri her ne kadar tüm bulaşıkları temizleme özelliğine sahip olsa bile kendilerini temizleme özelliğine sahip değildir. Bulaşık makinelerinin performanslarını kaybetmeden çalışmaya devam edebilmeleri için temizliklerinin rutin olarak aksatılmadan yapılması büyük bir öneme sahiptir.

Bulaşık makinesinin filtresini temizlemek için bazı temizleyiciler mevcuttur. Ancak genel olarak kimyasal maddeler yerine doğal yöntemlerin kullanılması tercih edilmektedir. Bulaşık makinesi filtresinin temizlenmesi için sirke ve karbonat sıklıkla tercih edilen doğal temizleyiciler olarak bilinmektedir.

Doğal Yöntemle Bulaşık Makinesi Filtresi Kaç Günde Temizlenir?

Bulaşık makinesinin düzgün bir şekilde temizleme işlemini gerçekleştirmesi için filtresinin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Doğal yöntemlerle bulaşık makinesinin filtresinin temizlenmesi için öncelikle bulaşık makinesinin alt kısmında yemek artıkları ve kirlerin tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Geniş bir kasenin içerisine sirke konularak bulaşık makinesinin alt kısmına yerleştirilir. Sonrasında ise bulaşık makinesi en yüksek sıcaklık ayarında çalıştırılarak sirkenin tüm makinenin içerisine dağıtılması gerekir.

Bulaşık makinesi temizliği için en fazla kullanılan doğal temizleyiciler arasında; limon, sirke, kabartma tozu ve Arap sabunu bulunmaktadır. Bulaşık makinesi filtresinin 30 günde bir temizlenmesi gerekmektedir. Bulaşık makinesi filtresi düzenli olarak temizlendiği takdirde bulaşıkları ilk günkü gibi temiz bir şekilde çıkarmaya devam eder. Bulaşık makinesinin filtre temizliğini ayda bir kez yaptığınız takdir de bulaşık makinesi verimini düşürmeden çalışmaya devam eder.