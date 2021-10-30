Bulaşık makinesi beyaz tortu, leke bırakıyorsa ne yapmak gerekir? Makinenin kireci nasıl önlenir?

Bulaşıklarda temizliği devamlı bir hale getirmek için bulaşık makinenizin bakımını düzenli olarak yapmalı ve makinenizi doğru kullanmanız gerekir.

Bulaşık Makinesi Beyaz Tortu, Leke Bırakıyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Bulaşık makinesinin beyaz tortu ya da leke bırakmadan tüm bulaşıkları pırıl pırıl temizlemesini sağlamak için bulaşık makinenizin bakımına, temizliğine ve doğru bir şekilde kullanmaya özen göstermeniz gerekir. Bulaşık makineniz iyi yıkamıyorsa bu sorunu detaylı bir şekilde incelemek gerekir. Makinenizin kullanım tarzını gözden geçirmeniz, makinenizde bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz, kullandığınız deterjanı değiştirmeniz ve temizliğini düzenli bir şekilde yapmanız gerekir.

Makinenin Kireci Nasıl Önlenir?

Bulaşık makinesi bulaşıklarınızı istediğiniz kadar temiz yıkamıyorsa bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bu sorunun önüne geçmek için bulaşık makinenizin bakımını düzenli bir şekilde yapmayı düşünmeniz gerekir. Bulaşık makinesi bakımı için şu adımları izlemeniz gerekir:

Fıskiyeleri Temizleyin:



Makinenizin içinde bulunan fıskiyeleri temizlemeniz gerekir. Makinede bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer bir tıkanıklık varsa kürdan yardımı ile tıkanıklık olan bölgeleri temizleyebilirsiniz.

Kireç Çözücü Kullanın:

Eğer yaşadığınız bölgede bulunan sular sert ise, bulaşık makineniz uzun ömürlü olmasını sağlamak için kireç çözücü kullanmanız gerekir.

Filtreleri Kontrol Edin:

Makinenizin filtreleri yağlanmışsa su ve fırça yardımı ile temizleyebilirsiniz. Daha sonra da filtrelerin düzgün bir şekilde taktığınızdan emin olmanız gerekir.

Yıkanabilir Parçaları Elde Yıkayın:

Makinenizin çıkarılabilir parçalarını çıkararak yıkayabilirsiniz. Bu bölmelerin başında ise, çatal kaşık koyduğunuz bölme yer alıyor. Bu bölmeyi sıcak sabunlu su ile yıkamayı düşünebilirsiniz.

Tüm bu işlemleri düzenli olarak uyguladığınız zaman makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Aynı zamanda makinenize düzenli bakım yaparak bulaşıkların daha temiz yıkanmasını da sağlayabilirsiniz. Bulaşık makinenizi düzenli olarak her ay en az bir defa temizleyerek yaşanacak problemlerin de önüne kolayca geçebilirsiniz.