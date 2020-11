Bulaşıcı hastalıklara karşı çocuklarda aşı etkin bir yöntem

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklar" konusuna bilgilendirmelerde bulunarak ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. İnsanların en sık bulaşıcı hastalıkları yakalandığı dönemin çocukluk çağı dönemi olduğunu belirten Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocukluk çağında sık karşılaştığımız enfeksiyonlar daha çok döküntülü bulaşıcı hastalıklardır"



Sonbahar ve kış aylarına dikkat



Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi veren Dr. Yakar, "Kızamık, genellikle damlacık yoluyla bulaşan kış ve sonbahar aylarında daha çok gördüğümüz viral enfeksiyondur. Burun tıkanıklığı, halsizlik, ateş ve sonrasında da gözlerde sulanma gibi bulguları oluyor. Bir kaç gün sonrasında genellikle kulak arkasından başlayan yüzde ve sonrasında vücuda dağılan birleşme eğiliminde olan, kırmızı küçük döküntüler şeklinde kendini gösteriyor. Bu bir hafta on güne kadar devam edebiliyor. Bir diğer döküntülü hastalık kızamıkçık, yine aynı şekilde kış aylarında görmekteyiz. Viral bir enfeksiyon hastalığı damlacık yoluyla bulaşıyor. Kızamığa benziyor, yüzden başlıyor vücuda dağılan döküntü daha çok ayrık ayrık, kızamık gibi birleşme eğiliminde olmayan döküntüler bunlar" diye konuştu.



Damlacık yoluyla buluşuyor



Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Kabakulak'ta ise diğer bulaşıcı hastalıklar gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. Enfeksiyon, tükürük bezlerine yerleşiyor ilk başta her bulaşıcı hastalık gibi üst solunum yolu gibi bulguları gösteriyor. Her iki tükürük bezlerinde şişme, çenede ağrı ve vücutta ağrı, halsizlik ve diğer bulguları arasında. Rota virüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan ve çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir virüstür. Yine, Suçiçeği, Boğmaca gibi salgın hastalıklarda aşılama önemlidir. Çocuklar, bağışıklama yöntemlerinin gelişimiyle bulaşıcı hastalıklarla geçmişe oranla daha az karşılaşılmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı çocuklarda aşı, etkin bir yöntemdir. Bu üç hastalık sağlık bakanlığının aşı takviminde 12. ay da aşılama olarak yapılmaktadır. İlkokul birinci sınıfta uygulanmakta bunları aşılama sayesinde görülme sıklığı baya baya azalmıştır"