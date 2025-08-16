BugÃ¼n tek bir meyve yiyecekseniz, bu olsun Meyve tÃ¼ketimi Ã§ok Ã¶nemli Peki en faydalÄ± meyve hangisi

Haberin DevamÄ±

Meyveler insan beslenmesinin en Ã¶nemli unsurlarÄ±ndan. Ä°Ã§erdikleri yÃ¼ksek miktarda suyla Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda serinletici bir etki yapan meyveler aynÄ± zamanda vitamin, polifenol ve antioksidan maddeler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin. Bu maddeler baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi gÃ¼Ã§lendiriyor, kalbimizin ve beynimizin fonksiyonlarÄ±nÄ± destekliyor ve cildimizin Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l olmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.

Ancak bÃ¼tÃ¼n bu faydalarÄ±na karÅŸÄ±n, olmasÄ± gerektiÄŸi kadar meyve tÃ¼ketenlerin sayÄ±sÄ± oldukÃ§a sÄ±nÄ±rlÄ±.

SaÄŸlÄ±k otoriteleri, meyve tÃ¼ketimi iÃ§in "gÃ¼nde 5" kuralÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§iziyor ancak Ä°ngiltere'de yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re Ã¼lkedeki erkeklerin dÃ¶rtte biri kadÄ±nlarÄ±n ise yÃ¼zde 30'u bu miktarÄ± yakalayabiliyor. TÃ¼rkiye'de de durum Ã§ok farklÄ± deÄŸil.

Bu noktada uzmanlar mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca fayda saÄŸlanabilecek meyveleri tercih etmenin en akÄ±llÄ±ca yol olduÄŸunu savunuyor. Zira kimi meyvelerin vitamin ve mineral deÄŸeri daha yÃ¼ksek kimileri diÄŸerlerinden daha fazla ÅŸeker iÃ§eriyor kimileri de lif zenginliÄŸiyle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

AÅŸÄ±rÄ± iÅŸlenmiÅŸ gÄ±dalar konusundaki araÅŸtÄ±rmalarÄ±yla tanÄ±nan Ä°ngiliz beslenme uzmanÄ± Nichola Ludlam-Raine, The Telegraph gazetesi Ã¼lkede en fazla tÃ¼ketilen meyveleri mercek altÄ±na aldÄ±.

Ä°ÅŸte Ludlam-Raine'in yorumlarÄ±yla Ã§ok faydalÄ± ve daha az faydalÄ± meyveler...

YABAN MERSÄ°NÄ°

"BugÃ¼n tek bir meyve yiyecekseniz bu yaban mersini olsun" diyen Ludlam-Raine, bu minik meyvelere rengini veren antosiyaninin Ã§ok Ã¶nemli bir antioksidan olduÄŸunu belirtti. Ludlam-Raine bu maddenin beyin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyip kalp hastalÄ±ÄŸÄ± riskini azaltabileceÄŸini ifade etti.

Bir araÅŸtÄ±rmada, bir test Ã¶ncesi 200 gram yaban mersini tÃ¼keten kiÅŸilerin daha iyi sonuÃ§lar aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken bir baÅŸka araÅŸtÄ±rmada da 180 gram yaban mersinin hafÄ±zayÄ±, hatasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve odaklanmayÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bir baÅŸka araÅŸtÄ±rmada da antosiyaninlerin kan damarlarÄ±nÄ±n fonksiyonunu iyileÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ã‡Ä°LEK

Ludlam-Raine'in en yÃ¼ksek notu verdiÄŸi meyvelerden biri de Ã§ilek oldu.

Antioksidan zengini Ã§ilekte bol miktarda bulunan C vitamini baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini desteklerken manganez de metabolizma iÃ§in hayati rol oynayan bir mineral.

Ã‡ilek oldukÃ§a tatlÄ± bir meyve olmasÄ±na karÅŸÄ±n 1 porsiyonunda sadece 26 kalori ve 4,8 gram ÅŸeker bulunuyor. AraÅŸtÄ±rmalar Ã§ilek tÃ¼ketmenin kolesterol seviyelerini ve inflamasyonu azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyileÅŸtirdiÄŸini gÃ¶steriyor. Ã‡ileÄŸin taze, dondurulmuÅŸ ya da kurutulmuÅŸ olmasÄ± bu faydasÄ±nÄ± azaltmÄ±yor.

Ancak Ã§ileÄŸin her yÄ±l yapÄ±lan en fazla pestisit kalÄ±ntÄ±sÄ± iÃ§eren Ã¼rÃ¼nler listelerinin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini akÄ±lda tutmakta fayda var. Bu nedenle Ludlam-Raine, Ã§ileÄŸi yemeden Ã¶nce iyice yÄ±kama ya da organik Ã§ilek tÃ¼ketme tavsiyesinde bulundu.

AHUDUDU

Ludlam-Raine, ahududunun saÄŸlÄ±ÄŸa faydalarÄ±nÄ±n temelinde yÃ¼ksek lif iÃ§eriÄŸinin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 1 porsiyon ahududu 5,2 gram lif iÃ§eriÄŸiyle yaban mersininin (1,2 gram) ve Ã§ileÄŸin (1,6 gram) Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±yor ve gÃ¼nlÃ¼k almamÄ±z gereken 30 gram lifin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.

Ludlam-Raine, "Lif saÄŸlÄ±klÄ± bir sindirim sistemi iÃ§in hayati Ã¶neme sahip. KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± olurken baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±zdaki faydalÄ± bakterileri de besliyor. Bu bakteriler baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k fonksiyonumuzdan ruh halimize her ÅŸeyi etkiliyor" dedi.

Ahududunun C vitamini ve antioksidan iÃ§eriÄŸinin de yÃ¼ksek olduÄŸunu ifade eden Ludlam-Raine, "BÃ¼tÃ¼n bunlar sindirim ve kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekliyor" diye konuÅŸtu.

BÃ–ÄžÃœRTLEN

BÃ¶ÄŸÃ¼rtlende de de ahududu kadar lif bulunuyor. Ãœstelik bÃ¶ÄŸÃ¼rtlen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi ve cildimizi destekleyen C vitamini ile kemiklerimizi gÃ¼Ã§lendirip pÄ±htÄ±laÅŸmayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rarak yaralarÄ±n iyileÅŸmesini hÄ±zlandÄ±ran K vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan da zengin.

Ludlam-Raine, "BÃ¶ÄŸÃ¼rtlen ayrÄ±ca baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve beyin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyen antosiyaninler gibi antioksidanlar iÃ§in de iyi bir kaynak" ifadelerini kullandÄ±.

KÄ°VÄ°

Kivi de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in en faydalÄ± meyvelerden biri. Tek bir kivide 47 miiligram C vitamini bulunuyor. GÃ¼nlÃ¼k tavsiye edilen miktarÄ±n 40 miligram olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, 1 kiviyle gÃ¼nlÃ¼k ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lamak mÃ¼mkÃ¼n.. Ãœstelik 1 kivi gÃ¼nlÃ¼k E vitamini ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 10'unu da karÅŸÄ±lÄ±yor.

Kiviyi kabuÄŸuyla yemenin besin deÄŸerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ludlam-Raine, "Ama bazÄ± kiÅŸiler kivi kabuÄŸunun dokusunu rahatsÄ±z edici bulabilir. O durumda mÃ¼mkÃ¼nse farklÄ± kivi tÃ¼rlerini deneyin" ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan gÃ¼nde 2 adet kivi tÃ¼ketmek kabÄ±zlÄ±k sorunu iÃ§in en etkili Ã§Ã¶zÃ¼mlerden biri. Bu etkinin kivi bol miktarda suyun yanÄ± sÄ±ra sindirime yardÄ±mcÄ± bir enzim olan aktinidin iÃ§ermesinden kaynaklÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor.

PORTAKAL

PortakalÄ±n C vitamini zengini olduÄŸunu bilmeyen yok. 1 adet portakal 43 miligramlÄ±k C vitamini iÃ§eriÄŸiyle gÃ¼nlÃ¼k ihtiyacÄ± rahatlÄ±kla karÅŸÄ±lÄ±yor. C vitamini kolajen Ã¼retimi iÃ§in kritik Ã¶nemde olduÄŸundan portakal cilt saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekliyor. Buna ek olarak baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin fonksiyonuna da katkÄ± yapÄ±yor.

Ludlam-Raine, "Portakal ayrÄ±ca lif, potasyum ve flavonoid gibi antioksidanlarÄ± da iÃ§eriyor" dedi.

AraÅŸtÄ±rmalar, portakal suyunun ileri yaÅŸtaki kiÅŸilerde beyin fonksiyonunu gÃ¼Ã§lendirebileceÄŸine iÅŸaret ediyor. Ã–rneÄŸin kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§alÄ±ÅŸmada, her gÃ¼n dÃ¼zenli olarak portakal suyu iÃ§enlerin hafÄ±za, reaksiyon zamanÄ± ve sÃ¶zel akÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda iyileÅŸmeler kaydedildi.

Ancak portakal oldukÃ§a asitli bir meyve olduÄŸundan, diÅŸlerimizin mine tabakasÄ±na zarar verebiliyor. Bu nedenle portakalÄ±n bir yemeÄŸin parÃ§asÄ± olarak tÃ¼ketilmesini tavsiye eden Ludlam-Raine, "Ã–rneÄŸin portakalÄ±n Ã¼zerine peynir, sebze veya ekmek yerseniz, aÄŸzÄ±nÄ±zdaki asit miktarÄ± azalÄ±r" diye konuÅŸtu.

ELMA

"Elma lif aÃ§Ä±sÄ±ndan zengindir. Bu da sindirim saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyip kolesterolÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye yardÄ±mcÄ± olabilir" diyen Ludlam-Raine, pektinin de baÄŸÄ±rsaklarda probiyotik iÅŸlevi yaparak iyi huylu bakterileri besleyip geliÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Elma ayrÄ±ca kuersetin ve potasyum aÃ§Ä±sÄ±ndan da zengin bir meyve. Kuersetin, elmaya rengini veren ve vÃ¼cuttaki zararlÄ± maddeler olan serbest radikalleri nÃ¶tralize eden bir flavonoid. Potasyum ise tansiyonu dÃ¼zenlemeye yardÄ±mcÄ± oluyor.

Ludlam-Raine, elmanÄ±n iÃ§eriÄŸindeki C vitamini ile Ã§eÅŸitli antioksidanlarÄ±n da saÄŸlÄ±klÄ± bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini desteklemeye yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirtti.

ARMUT

Ludlam-Raine, "Kilo vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z, meyve tercihinizi armuttan yana yapabilirsiniz" dedi ve ekledi: "Armut lif ve su aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olduÄŸu iÃ§in kilo yÃ¶netimine yardÄ±mcÄ± olabilir. DahasÄ± bu meyve C vitamini ve diÄŸer antioksidanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan da zengindir."

AraÅŸtÄ±rmalar armudun sindirim saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklemenin yanÄ± sÄ±ra kalbe de faydalÄ± olabileceÄŸini gÃ¶steriyor. Ã–rneÄŸin bir Ã§alÄ±ÅŸmada yÃ¼ksek miktarda elma ve armut tÃ¼keten kiÅŸilerin inme riskinin tÃ¼ketmeyenlere kÄ±yasla yÃ¼zde 55 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ancak armudun doÄŸal ÅŸeker oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ludlam-Raine, "O nedenle tÃ¼ketirken aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mamakta fayda var" ifadelerini kullandÄ±.

ÅžEFTALÄ°

Åžeftali A ve C vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok iyi bir kaynak. Ludlam-Raine, bu vitaminlere ek olarak ÅŸeftaliye sarÄ± rengini veren ve antioksidan sÄ±nÄ±fÄ±nda yer alan karotenoidlerin cilt ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸini vurguladÄ±.

Ãœstelik birÃ§ok meyve gibi ÅŸeftalinin de iyi bir lif kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade eden Ludlam-Raine, "BazÄ± araÅŸtÄ±rmalar, ÅŸeftalinin histaminlerin salgÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã¶nleyerek alerji semptomlarÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini gÃ¶steriyor" diye konuÅŸtu.

Ancak ÅŸeftalinin ince baÄŸÄ±rsaktaki emilimi sÄ±nÄ±rlÄ± olan kÄ±sa zincirli karbonhidratlar sorbitol ve frÃ¼ktoz aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a zengin olduÄŸunu vurgulayan Ludlam-Raine, "Bu nedenle ÅŸeftali huzursuz baÄŸÄ±rsak sendromu olan hassas bireylerde ÅŸiÅŸkinlik ve rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa yol aÃ§abilir" diye konuÅŸtu.

NEKTARÄ°N

"TÄ±pkÄ± ÅŸeftali gibi nektarin de A ve C vitamini ile lif aÃ§Ä±sÄ±ndan zengindir" diyen Ludlam-Raine, bu meyvenin ayrÄ±ca kalbi ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini destekleyen, vÃ¼cudumuzu Ã§eÅŸitli hastalÄ±klardan koruyan antioksidanlar da iÃ§erdiÄŸini sÃ¶yledi.

Nektarinde bulunan en Ã¶nemli antioksidanlardan biri galik asitle ilgili araÅŸtÄ±rmalar, inflamasyonla ve kanserle savaÅŸan Ã¶zellikleri olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.

KÄ°RAZ

Kiraz, Ã¶zellikle uyumakta zorlanan kiÅŸiler iÃ§in faydalÄ± bir seÃ§enek. Ludlam-Raine, "Kiraz hem antioksidan aÃ§Ä±sÄ±ndan hem de uyku dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleyen bir hormon olan melatonin aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin. DolayÄ±sÄ±yla uyumaya yardÄ±mcÄ± olabilir" ifadelerini kullandÄ±.

KirazÄ±n vÃ¼cuttaki anti-inflamatuar sÃ¼reÃ§leri desteklediÄŸini de ifade eden Ludlam-Raine, Ã¶zellikle viÅŸnenin yoÄŸun egzersiz sonrasÄ± kaslarÄ±n toparlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren araÅŸtÄ±rmalar olduÄŸunu belirtti. ViÅŸnenin bu faydasÄ±nÄ±n anti-inflamatuar ve anti-oksidatif etkilerinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Ne var ki kirazÄ±n iÃ§erdiÄŸi doÄŸal ÅŸeker miktarÄ±nÄ±n da yÃ¼ksek olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ludlam-Raine, "Bu nedenle tÃ¼ketirken aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mayÄ±n" dedi.

GREYFURT

Greyfurt C vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bir meyve. Ek olarak pembe ve kÄ±rmÄ±zÄ± tÃ¼rlerinde bulunan likopen gibi antioksidanlar bol miktarda bulunuyor. Ludlam-Raine, bu Ã¶zellikleriyle greyfurtun inme riskini azaltÄ±p cildi gÃ¼neÅŸin ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± hasara karÅŸÄ± korumaya yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Greyfurt ayrÄ±ca pek Ã§ok diyet listesinde de yer alÄ±yor. YaÄŸ yakmaya yardÄ±mcÄ± bir etkisi olmasa da kalorisinin dÃ¼ÅŸÃ¼k lif oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± greyfurtu tok kalmaya yardÄ±mcÄ± meyveler arasÄ±na yerleÅŸtiriyor. Ludlam-Raine, "Greyfurt kilo vermeye ve kan ÅŸekerini dÃ¼zenlemeye yardÄ±mcÄ± olabilir. AynÄ± zamanda gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir madde olan A vitamini iÃ§erir" dedi.

Ancak greyfurt aynÄ± zamanda statin tÃ¼rÃ¼ ilaÃ§lar ile yÃ¼ksek tansiyonun tedavisinde kullanÄ±lan bazÄ± ilaÃ§larla olumsuz etkileÅŸime girebiliyor. Bunun sonucunda ilaÃ§larÄ±n etkinliÄŸinin azalmasÄ± ya da negatif yan etkiler yaÅŸanmasÄ± sÃ¶z konusu oluyor. Ludlam-Raine, "DolayÄ±sÄ±yla tedbirli olmak gerek. Ã–te yandan acÄ± olduÄŸu iÃ§in greyfurt herkesin damak zevkine uymayabilir" diye konuÅŸtu.

MANGO

Mangonun da zengin bir A ve C vitamini kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Ludlam-Raine, "AynÄ± zamanda gÃ¶z ve cilt saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekleyen antioksidanlar olan zeaksantin ve betakaroten iÃ§eriyor" dedi.

Bu konuda yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, mangonun Ã¶zellikle menopoz sonrasÄ± dÃ¶nemdeki kadÄ±nlar iÃ§in faydalÄ± olduÄŸunu, 15 gÃ¼n boyunca her gÃ¼n mango yemenin kolesterolÃ¼ ve dolayÄ±sÄ±yla kalp hastalÄ±ÄŸÄ± riskini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Ancak mangonun da doÄŸal ÅŸeker oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu belirten Ludlam-Raine, "Porsiyon kontrolÃ¼, Ã¶zellikle diyabetli kiÅŸiler iÃ§in kritik" ifadelerini kullandÄ±.

ÃœZÃœM

ÃœzÃ¼mÃ¼n de doÄŸal ÅŸeker oranÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksek bir meyve olduÄŸunu vurgulayan Ludlam-Raine, "Bu nedenle en saÄŸlÄ±klÄ± meyve seÃ§eneklerinden biri deÄŸil. AÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketimi Ã¶zellikle diyabetli kiÅŸilerde kan ÅŸekeri seviyelerini etkileyebilir" dedi.

Bununla birlikte Ludlam-Raine Ã¼zÃ¼mÃ¼n resveratrol gibi antioksidanlar ve K vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi bir kaynak olduÄŸunu dile getirdi. ÃœzÃ¼mÃ¼n kabuÄŸunda bulunan resveratrol, inflamasyonla savaÅŸan bir etkiye sahip. AraÅŸtÄ±rmalar Ã¼zÃ¼mÃ¼n kolesterolÃ¼ azaltÄ±p kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± desteklediÄŸine iÅŸaret ediyor.

KÄ±rmÄ±zÄ± ve siyah Ã¼zÃ¼m, bir diÄŸer gÃ¼Ã§lÃ¼ antioksidan olan antosiyanin de iÃ§erdiÄŸi iÃ§in yeÅŸil Ã¼zÃ¼me kÄ±yasla biraz daha faydalÄ±. Ã–te yandan Ã¼zÃ¼mÃ¼n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ± sudan oluÅŸtuÄŸu iÃ§in yaz aylarÄ±nda Ã¼zÃ¼m yemek vÃ¼cudun su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya da yardÄ±mcÄ± oluyor.

MUZ

Ludlam-Raine'e gÃ¶re muz, saÄŸlÄ±k skalasÄ±nda orta sÄ±ralarda yer alan bir meyve Ã§Ã¼nkÃ¼ doÄŸal ÅŸeker oranÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksek. Bir porsiyon muzda 18,1 gram ÅŸeker bulunuyor ve muz olgunlaÅŸtÄ±kÃ§a bu miktar artabiliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ muzun rengi koyulaÅŸtÄ±kÃ§a iÃ§erdiÄŸi niÅŸasta ÅŸekere dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Ancak bu muzun saÄŸlÄ±ksÄ±z olduÄŸu anlamÄ±na gelmesin. Ludlam-Raine, bu meyvenin potasyum, B6 vitamini ve lif aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi bir kaynak olduÄŸunu belirterek, "Enerji ihtiyacÄ±nÄ± kolayca karÅŸÄ±layÄ±p kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± destekliyor. AynÄ± zamanda Ã§antanÄ±za atÄ±p gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸiniz pratik bir meyve" ifadelerini kullandÄ±.

MÃœRDÃœM ERÄ°ÄžÄ°

Ludlam-Raine, mÃ¼rdÃ¼m eriÄŸinin belli miktarda K vitamini, antioksidan ve C vitamini iÃ§erdiÄŸini ancak Ã¶rneÄŸin portakal kadar zengin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã–zellikle gÃ¼nde 5-6 adet kuru erik yemenin sindirim saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na destek olduÄŸunu ifade eden Ludlam-Raine, bu konuda yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir araÅŸtÄ±rmaya da dikkat Ã§ekti.

SÃ¶z konusu araÅŸtÄ±rmada gÃ¼nde 5-6 adet kuru erik yemenin menopoz sonrasÄ± dÃ¶nemdeki kadÄ±nlarda kemik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaya yardÄ±mcÄ± olduÄŸu, bunun sonucunda da Ã§atlak ve kÄ±rÄ±klarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

ANANAS

Ludlam-Raine, ananasÄ±n C vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olduÄŸunu ve sindirimi destekleyip inflamasyonu azaltan bir enzim olan bromelain iÃ§erdiÄŸini belirtti. AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, bromelainin artrit aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± ve acÄ±larÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ludlam-Raine, "Ananas aynÄ± zamanda metabolizmayÄ± ve antioksidan fonksiyonunu destekleyen manganez iÃ§erir" dedi.

Ancak ananas doÄŸal ÅŸekerler aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin (1 porsiyonu 8 gram) ve asitli bir meyve. Bu nedenle Ã§ok sÄ±k tÃ¼ketildiÄŸinde aÄŸÄ±zda tahriÅŸe yol aÃ§Ä±p diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine neden olabiliyor.

KAVUN

Pek Ã§ok farklÄ± tÃ¼rÃ¼ olan kavun yaz aylarÄ±nda yÃ¼ksek su iÃ§eriÄŸiyle ve lezzetiyle Ã§ok tercih ediliyor ama Ludlam-Raine besin deÄŸeri aÃ§Ä±sÄ±ndan kavunun oldukÃ§a fakir olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"Kavunun lif miktarÄ± ve genel anlamda basin deÄŸeri diÄŸer meyvelere kÄ±yasla dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r" diyen Ludlam-Raine, bu meyvenin 1 porsiyonda 5,7 gramla ÅŸeker bulunduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Buna karÅŸÄ±n kavun fazla yÃ¼ksek kalorili bir meyve deÄŸil. (1 porsiyonunda 27 kalori bulunuyor.) Ãœstelik C vitamini ve potasyum aÃ§Ä±sÄ±ndan da oldukÃ§a zengin. Ã–zellikle iÃ§i turuncu kavunlarÄ±n, hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r miktarda A vitamini iÃ§erdiÄŸini sÃ¶zlerine ekleyen Ludlam-Raine, "Bu yÃ¼zden kavunu da tamamen gÃ¶zden Ã§Ä±karmayÄ±n. Ãœstelik kavunun yÃ¼zde 90'Ä± sudur. DolayÄ±sÄ±yla sÄ±cak bir gÃ¼nde iyi bir atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k olabilir" ifadelerini kullandÄ±.